Misano Adriatico, Piccioni risponde a Cecchetto: “Mi auguro di vederlo spesso tra i banchi dell’opposizione”

Nella giornata di ieri Claudio Cecchetto ha comunicato l’intenzione di sedere sui banchi dell’opposizione – ricoprendo quindi il ruolo di consigliere comunale assegnatogli in seguito alle elezioni del 26 luglio – il prossimo 13 giugno, quando il consiglio rinnovato si riunirà per la prima volta dall’ultima tornata elettorale. Cecchetto aveva più volte sollecitato il neo sindaco Fabrizio Piccioni a tenere in considerazione l’elettorato della sua lista civica in relazione all’alto numero di voti rimediati alle urne. Puntuale la risposta del sindaco che si auspica una presenza continua del talent scout veneto in consiglio e al contempo annuncia di essere disponibile a trattare con lui anche nelle vesti di imprenditore qualora proponga all’amministrazione progetti sul modello di quelli avviati negli ultimi mesi grazie alla collaborazione con la giunta dell’ex sindaco.

“Apprendo con molto piacere che Claudio Cecchetto dopo un periodo di riflessione abbia deciso di condividere con tutti noi il percorso democratico che lo ha portato a sedere in Consiglio Comunale. Mi auguro altresì che la sua presenza il 13 giugno sia solo la prima di tante altre occasioni che si ripeteranno in questa legislatura perché dai banchi dell’opposizione potrà democraticamente rappresentare gli elettori che lo hanno votato.Cosí come la legge prevede. Solo in questo modo è possibile interpretare l’uscita letta sulla stampa di non ignorare il risultato delle elezioni. Anzi, colgo l’occasione però per invitarlo a fare una scelta precisa di campo che vada oltre la prima seduta consigliare. Se, come auspico, conservi la volontà di rappresentare i misanesi che lo hanno votato, lo strumento più adeguato è come ho sottolineato, l’opposizione costruttiva dai tavoli del Consiglio Comunale, diversamente, se vuole invece ritornare a fare l’imprenditore, confermo l’assoluta disponibilità da parte di questa Amministrazione Comunale a vagliare qualsiasi proposta virtuosa che possa portare beneficio alla nostra comunità. Vale per Claudio Cecchetto come per gli altri imprenditori che hanno a cuore Misano e hanno idee e progetti di crescita per la nostra città”.