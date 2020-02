Misano area Bandieri. Le associazioni ambientaliste plaudono alla Provincia

Le associazioni ambientaliste plaudono apertamente alla bocciatura espressa in questi giorni dalla Provincia di Rimini alla realizzazione del nuovo polo commerciale a Misano Adriatico, previsto in area Bandieri, tra la Statale 16 e la ferrovia.

Un progetto che – come avevamo già avuto modo di sottolineare nelle nostre richieste scritte dell’agosto 2018 a tutti gli Enti coinvolti dalla Conferenza dei Servizi di Rimini – non avrebbe giovato all’economia del territorio e rischiato di compromettere il fragile equilibrio ambientale di quell’area.

In tale occasione avevamo ufficialmente chiesto ai vari Enti (Arpae in testa) di indagare i rischi sul fronte del consumo dei suoli, della sostenibilità ambientale e soprattutto degli effetti negativi in termini di impermeabilizzazione dei terreni coinvolti. E apprendiamo con

estremo piacere che proprio questi aspetti d’impatto idrogeologico sono stati determinanti per la bocciatura del progetto.

Avevamo ribadito, e lo facciamo tutt’ora, anche in vista di nuove edificazioni previste nell’area costiera della Perla Verde, che i terreni urbani svolgono funzioni ecologiche essenziali , come quello di garantire la permeabilità, il contrasto al riscaldamento globale, la capacità di catturare la CO2, il mantenimento della biodiversità.

Siamo estremamente soddisfatti nel prendere atto che perseguire modelli di sviluppo stile anni ’50, basati essenzialmente su una politica di colonizzazione del territorio, venga poi a scontrarsi con aspetti di sicurezza idrogeologica non più ignorabili.

Anche la salvaguardia dell’aspetto paesaggistico -ambientale legato alla presenza di area boschiva vincolata nell’area che avrebbe dovuto ospitare il nuovo polo commerciale, è per noi una grande vittoria poiché va ad evidenziare che la tutela delle aree verdi può essere

effettuata senza colossi di cemento affianco.

Le associazioni (in ordine alfabetico)

Ambiente & Salute Riccione – Fondazione Cetacea – Legambiente Valmarecchia-

Rigas Acquisti Solidali Rimini – W.W.F Rimini