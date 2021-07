Misano, Biblioteca Illuminata: domani la chiusura con Massimo Cacciari

Ultima serata, domani, per la rassegna Biblioteca Illuminata che nella sua quattordicesima edizione ha avuto per titolo Panta Rei. Meditazioni sul tempo.

L’iniziativa, a cura della Biblioteca di Misano Adriatico, ha coinvolto intellettuali di grido e chiuderà col filosofo Massimo Cacciari, che terrà una lezione dal titolo “Le forme del tempo. Da Kant e oltre”.

Il tema del tempo è lo snodo fondamentale della critica kantiana. Il tempo è la forma trascendentale essenziale alla sensibilità poiché è solo attraverso di esso che noi percepiamo il mondo. Non è dunque una realtà assoluta, sussistente in sé, eterna ed universale, esistente solo come contenitore: questa è la conseguenza illogica del modo in cui il tempo è pensato dagli indagatori della natura su base matematica. Se si rifiuta la visione trascendentale la scienza considera induttivamente il tempo come una convenzionale metrica con cui si misurano i rapporti tra le cose. Da queste considerazioni prenderà il via un’affascinante indagine sulla storia filosofica occidentale della categoria del tempo.

Anche l’incontro di domani sera si terrà nel giardino della Biblioteca comunale di Misano Adriatico, in via Rossini 7, dalle ore 21.00. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con le modalità previste dalle normative vigenti.