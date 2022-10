Misano CIV Classic Weekend: torna l’evento che celebra la storia del motociclismo

La storia delle due ruote sarà protagonista assoluta, questo fine settimana, a Misano World Circuit. Sabato 15 e domenica 16 ottobre torna Misano CIV Classic Weekend, l’evento che riunisce moto e piloti che hanno fatto la storia del motociclismo e che permette di riassaporare il clima di circuiti d’altri tempi.

Tutto ciò nel territorio nel quale s’è consolidato un distretto oggi identificato dalla Riders’ Land, l’anima sportiva della Motor Valley.

Al Misano CIV Classic Weekend sarà raccontata la storia del motociclismo dal 1911, data di fondazione della Federazione Motociclistica Italiana, grazie ai tanti appuntamenti di promozione della cultura motociclistica italiana organizzati dal Registro Storico della FMI.

Un evento che assume un valore particolare nell’anno in cui Misano World Circuit festeggia il suo 50° anniversario. Un compleanno importante a cui se ne aggiunge un altro, gli 80 anni di Giacomo Agostini, invitato a celebrarli dalla Federazione Motociclistica al ‘Marco Simoncelli’. Si comincerà alle 13:15 di sabato, con la prima Parata in pista con Giacomo Agostini e i collezionisti, a bordo di preziose moto storiche.

Seguirà un altro momento di grande interesse storico e culturale, la presentazione del nuovo libro (il cui titolo verrà svelato sul momento) per celebrare i 35 anni del Registro Storico. Un’opera in cui sono illustrati 65 capolavori dell’ingegneria motociclistica italiana per raccontare gli anni dal 1911 ad oggi, ripercorrendo i fenomeni di costume e gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. Subito dopo la presentazione del nuovo sito del Registro Storico e del Merchandising FMI dedicato alle moto storiche.

In questo contesto si inserisce anche la presentazione del libro 50 anni di Corse 1972-2022 che ripercorre il primo mezzo secolo di attività del Misano World Circuit. Il volume, edito da Giorgio Nada Editore, è stato presentato in anteprima in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. È curato da Marco Montemaggi, ed ha visto la collaborazione di Marco Masetti, Sergio Remondino, Luigi Rivola e Alberto Gimmelli.

Alle 18.00 il clou della giornata: il Talk Show che vedrà protagonista Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo, pronto a raccontare i suoi 80 anni di successi e gloria.

Nella mattinata di domenica è previsto un incontro riservato agli Esaminatori del Registro Storico.

Sempre domenica, l’attesissimo MotoIncontro AGO80, organizzato dal Moto Club Misano.

Le iscrizioni al MotoIncontro si apriranno domenica mattina alle ore 8.30 e fino alle 11.00. Il costo è di 15 euro. Verrà consegnata la t-shirt dell’evento e un buono colazione, il parcheggio riservato nel paddock e la possibilità di fare la parata in pista con Giacomo Agostini. Il MotoIncontro è aperto a tutti i tipi moto.

Alle 11.30 si terrà invece la presentazione di un esemplare unico al mondo: la Moto Beccaria, mezzo esclusivo che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Saranno inoltre presentate due pubblicazioni dedicate a due campioni del mondo: “Manuel Poggiali. Storia di un campione” è il libro in cui Massimo Rastelli racconta la vita del pilota sammarinese, dalla conquista dei due titoli mondiali al precoce ritiro dalle gare; “Il privato” è il racconto dell’incredibile storia di Jon Ekerold, pilota indipendente che, in sella ad una moto modificata, sfida le aziende e i loro piloti ufficiali nella lotta per il campionato del mondo, in classe 350, realizzando il sogno della sua vita.

Alle 13:00 di nuovo in pista per la seconda parata in pista di Giacomo Agostini con i collezionisti.

LE GARE IN PISTA – Misano Classic Weekend sarà anche l’ultimo round del CIV Classic, competizione che vedrà in pista moto con almeno 20 anni di età nella maggior parte iscritte al Registro Storico FMI, mezzi capaci di esprimere ancora prestazioni molto elevate e che richiedono quindi capacità di guida di alto livello. Sabato mattina e pomeriggio, spazio alle Qualifiche di tutte le categorie e, al calar della sera, la gara Moto Guzzi Fast Endurance che prenderà il via alle 19.00. Tante le gare da seguire poi la domenica, a partire dalle 9.45, in cui si nomineranno alcuni dei vincitori di campionati ancora aperti.

BIGLIETTI – I biglietti sono in vendita online su Ticketone e presso le casse del Circuito i giorni della Manifestazione.

Venerdì 14 ottobre 2022: ingresso gratuito

Sabato 15 ottobre: Circolare € 12,00 – Circolare Ridotto FMI/Forze dell’ordine € 8,00 – Circolare Ridotto bambino 0-12 € 1,00

Domenica 16 ottobre 2022: Circolare € 15,00 – Circolare Ridotto FMI/Forze dell’ordine € 10,00 – Circolare Ridotto bambino 0-12 € 1,00

Abbonamento Sabato + Domenica: Circolare € 23,00 – Circolare Ridotto FMI/Forze dell’ordine € 14,00 –

Circolare Ridotto bambino 0-12 € 1,00

Per tutte le informazioni sui biglietti: misanocircuit.com