Misano: domani sera parata di supercar in omaggio a Simoncelli

Con una decisione presa stamattina dall’organizzazione del DTM, è stato approntato in poche ore un gesto di saluto alla memoria di Marco Simoncelli a cui è intitolato il circuito internazionale di Misano.

Si tratterà di una parata delle supercar Mercedes, Audi e Bmw protagoniste da domani sera in pista, che alle 20.00 partirà da Misano World Circuit verso Riccione.

Tutto il circus del DTM ha potuto constatare in questi giorni quanto il mondo dei motori sia radicato sul territorio ed è stato deciso di organizzare la parata delle auto.

La prima sosta sarà alle 20.30 a Riccione in Viale Ceccarini, angolo Via Milano di fronte al palco di Radio Deejay.

La seconda alle 21.40 a Misano, in via Guglielmo Marconi angolo via dei Platani, nei pressi della Pizzeria Hokhey.

Qui, come tutti sanno, ogni sera intorno alle 22.15 il titolare ‘Paolino’ accende una moto utilizzata da Marco Simoncelli. E’ un gesto simbolico che testimonia l’infinito affetto verso il ‘Sic’ e che ha colpito il circus DTM insieme al clima di accoglienza ricevuto nella Riders’ Land.

Dall’organizzazione un ringraziamento a tutte le autorità che hanno reso possibile in poche ore questo gesto così significativo.

Info:

www.dtm.com

www.misanocircuit.com