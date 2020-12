“Splendida Misano”: gli auguri di Natale del Sindaco all’insegna della speranza – VIDEO

Il sindaco del Comune di Misano rivolge a tutti i suoi auguri di Natale, presentando anche un video che mostra la città addobbata e illuminata.

“Buon Natale! Pur nella condizione che si è creata, non dobbiamo arretrare rispetto al desiderio di inviare e ricevere un augurio così rituale nella nostra vita. Va chiudendosi un anno inimmaginabile – dice Fabrizio Piccioni nei suoi auguri di Natale ai cittadini – che ci ha scoperto fragili e impreparati. Ciò ha reso tutto molto complicato, ci hanno raggiunto domande nuove per le quali ancora non abbiamo risposte definitive”.

“Troppe persone intorno a noi sono state colpite dal Covid-19 e non sono riuscite a resistervi. Ma anche chi ha ‘semplicemente’ subìto la quarantena ha sofferto pesanti conseguenze. Penso inoltre ai nostri giovani e alla scuola. Per non parlare delle imprese. Eppure, in un momento come questo – prosegue il primo cittadino di Misano – mi sento di essere fiducioso e di dover lanciare un messaggio di speranza. E questo non solo perché la scienza, su cui dobbiamo sempre contare e appoggiarci, ci sta prospettando finalmente una soluzione, che speriamo tutti avverrà a breve, ma anche perché questo anno durissimo mi ha permesso di conoscere e apprezzare di più la comunità di cui sono alla guida: l’ho trovata solida e coesa, generosa e solidale, rispettosa, equilibrata e ragionevole”.

“Tutto questo mi induce ancora di più a sperare che insieme riusciremo a lasciarci alle spalle questo anno ‘maledetto’ e a guardare avanti per ricostruire, ripensare, rinnovare, riprogettare, ripartire come solo noi romagnoli, in particolare misanesi, sappiamo fare”.

“Il Natale è una festa che attiene più d’ogni altra all’intimità delle persone e delle famiglie, quest’anno in modo particolare. A noi amministratori – conclude Fabrizio Piccioni nel fare gli auguri ai cittadini – il compito di rendere possibile che questi sentimenti si esprimano nel rispetto di tutti, particolarmente dei più deboli. Ma perché ciò avvenga è decisivo il senso di responsabilità di ognuno di noi, che significa rendersi conto e rendere conto dei comportamenti, come d’altra parte avete già dimostrato di saper fare”.

“Buon Natale a tutti i cittadini di Misano Adriatico, ai quali abbiamo voluto regalare un video che riprende alcuni scorci della nostra città e poeticamente la racconta. Buon Natale dal vostro Sindaco”.

Ecco il video della “Splendida Misano”: