Misano: la nuova edizione di Ritratti d’autore. Sei appuntamenti con i classici del pensiero

Come possiamo oggi guardare il mondo che ci scorre davanti senza conoscere quello che ci siamo lasciato alle spalle? Parte la nuova edizione di Ritratti d’autore, i classici che aiutano a vivere. Sono sei appuntamenti, sotto la regia di Gustavo Cecchini, dove protagonisti sono i classici del pensiero, quei testi che dimostrano una vitalità incredibile, dalla quale dovremmo prendere esempio per tutte le forme di resistenza, civile, culturale, umana, a cui ogni giorno siamo chiamati. Rileggere un classico, allora, significa diventare consapevoli dei perché di questo presente e avere con sé gli strumenti per capirlo meglio e cambiarlo quando se ne sente il bisogno. È la via che ci rivela la sfida che i cercatori del pensiero di ieri lanciano ai viaggiatori sedentari di oggi. L’apertura è con Ivano che Dionigi metterà in dialogo Seneca e Lucrezio, Antonio Prete (venerdi 10 marzo) si misurerà con Il fiori del male di Baudelaire, l’ospite di venerdi 17 marzo è il matematico Piergiorgio Odifreddi e il ritratto è quello di Bertrand Russell, uno dei più prolifici e influenti intellettuali del XX Secolo. Da non perdere l’incontro di venerdi 23 marzo con Paolo Nori dedicato ad Anna Achmatova, una delle figure più importanti della poesia russa del Novecento. Venerdi 31 marzo è di scena il filosofo Silvano Petrosino con una originale lettura di Pinocchio dal titolo: “Pinocchio e la legge della doppia nascita”. Chiusura speciale, venerdi 7 Aprile, in compagnia dei mitici Rolling Stones, con il filosofo-musicista Massimo Donà: Let’s spend the night with Rolling Stones: la filosofia dei Rolling Stones.

Gli incontri si terranno presso il Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, in via D’Annunzio, 20 con inizio alle ore 21. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti secondo le norme vigenti. Tutti i dettagli sul sito www.misano.org.

Info:

0541 618484

0541 615520