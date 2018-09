Misano: oggi le prove libere. Domani le qualifiche. Proseguono gli eventi collaterali

Oggi al Marco Simoncelli s’è avviato il programma in pista con prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGP, dopo che ieri sera tanti appassionati hanno assistito ad un autentico show di Paolo Cevoli sul palco dell’Arena 58 Misano insieme a tanti ospiti intervenuti.

Il programma del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini entra quindi nel vivo insieme agli eventi di The Riders’ Land Experience che domani sera vedrà due grandi appuntamenti: il mondiale di Flat Track a Misano e la serata in piazza Cavour a Rimini dedicata a Renzo Pasolini.

I FANS COLORANO LE TRIBUNE DEL SIMONCELLI

La Tribuna E, fra la variante Parco e la curva Rio sarà colorata di rosso per incitare i piloti Ducati al loro passaggio al termine del rettilineo; al fan club dedicato a Valentino Rossi è riservata la curva Brutapela dove sarà esposto uno striscione lungo 40 metri con 800 disegni dedicati a Rossi e inviati da bambini di tutto il mondo; la tribuna D sarà invece ‘monopolio’ del tifo Suzuki; alla tribuna D Top si posizioneranno i fans di Marquez e Baldassarri; particolarmente colorata e animata sarà la zona del Tramonto, coi fans di Marco Bezzecchi (attesa una grande sorpresa con scenografie speciali), Andrea Migno e Stefano Nepa (diversi pullman attesi dall’Abruzzo); alla tribuna E i sostenitori di Nicolò Bulega e Enea Bastianini.

Foltissima la pattuglia della Riders’ Land al GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Ben 14 i rappresentanti: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli in MotoGP; Mattia Pasini, Luca Marini, Filippo Fuligni, Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi in Moto2; Nicolò Bulega, Andrea Migno, Enea Bastianini, Niccolò Antonelli e Marco Bezzecchi in Moto3, dove si aggiunge la wild card di Kevin Zannoni.

A RIMINI IN PIAZZA CAVOUR LA SERATA DEDICATA A RENZO PASOLINI

Grande attesa per domani, 8 settembre, all’Arena 58 di Misano il Campionato del mondo di Flat Track. Apertura dalle 17.00 con stand Food&drink ed espositori. Oltre 20 piloti da Italia, Austria, Finlandia, Spagna, Repubblica Ceca, Francia e Olanda si contenderanno il titolo iridato. Alle 17.00 Prove libere FIM flat track World Cup, mentre alle 21.00 Gara FIM flat track World Cup. Nel corso della serata spettacolo di Stuntman nell’Arena Poste. A fine serata fuochi d’artificio.

Sempre domani alle 17.00 il centro si animerà con “La terra dei piloti e dei motori”, pit lane con moto storiche e moto da GO.

Il tutto organizzato da Fondazione aMisano e Bikers Cave, in collaborazione con il Comune.

E ancora, nella Piazza delle Repubblica ci sarà un’esposizione di moto da corsa di Giacomo Agostini e la presentazione di nuovi modelli di moto da strada; in Piazzale Roma si terrà una esposizione di moto della Parigi Dakar e rally dei Faraoni. Entrambe le mostre sono realizzate in collaborazione con il Moto Club di Misano Adriatico

A Rimini, invece, sempre domani, ma alle 21.00, Serata Renzo Pasolini. A local Hero. Si festeggeranno gli 80 anni della nascita del grande pilota riminese; un’occasione per saggiare e per rinverdire l’attualità di un grandissimo dello sport. In un talk show all’aperto, nella centralissima piazza Cavour, tra aneddoti e curiosità, piloti, tecnici e giornalisti ricorderanno Renzo; nell’occasione verrà svelato il busto che renderà eterno l’amore di Rimini per il suo pilota più leggendario. Organizzato da: Comune di Rimini. In collaborazione con: Marco Masetti, Nuovo MC Renzo Pasolini e Misano World Circuit.

Sempre a Rimini sino a domenica al F.A.R le mostre su “I colori del motomondiale”, realizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con Drudi Performance e “Renzo Pasolini. L’uomo, il pilota, il mito – A local hero” organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con Nuovo MC Renzo Pasolini e MWC. Ingresso libero.

A Cattolica alle 18.00 in Piazzale delle Nazioni “Free Style Moto Cross by Daboot”. I migliori atleti metteranno in scena uno spettacolo unico nel suo genere e si sfideranno a colpi di backflip e di scena. L’evento è organizzato dal Comune di Cattolica in collaborazione con Daboot.

Prosegue sino domenica il MBC, Motor Beach Circus in Piazzale delle Nazioni. Dalle 12.00 “Street Food Circus”, “Expo moto custom e accessori”, Dj Set “Motor Beach Rock” e i concerti live. Domani è in programma alle 21.30 l’esibizione di The Nuclears. Organizzazione Comune di Cattolica in collaborazione con Eventeria. L’ingresso è libero.

Sino a domenica a San Marino nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea la mostra Arte e Velocità by Gresini Racing, in collaborazione con Team Del Conca Gresini Moto 3 e Aprilia Racing Team Gresini. Per i possessori del biglietto per il Gran Premio Octo di San Marino e Riviera di Rimini l’ingresso è gratuito.

LE TEXTURE 2018 DI ALDO DRUDI PER LE VIE DI FUGA

Oggi le prime riprese televisive dei tanti network collegati con MWC per la pista che ha presentato i nuovi interventi di colorazione delle vie di fuga. Ulteriore step del progetto di color marketing commissionato lo scorso anno dai promotori alla Drudi Performance, che propone colori coerenti col poster 2018 creato dal designer e che tutto l’anno grazie agli eventi internazionali nel calendario di MWC afferma un’identità che attraverso i colori e le texture sintetizza valori sociali, culturali, sportivi ed economici espressi da un territorio conosciuto nel mondo per la sua passione per i motori. Quest’anno i colori, oltre alle cinque vie di fuga già interessate (variante del Parco, Brutapela, Quercia, Carro, Misano) caratterizzeranno anche il Tramonto.

Il programma sportivo di domani, sabato 8 settembre

09.00 – 09.40 Moto3 Free Practice 3

09.55 – 10.40 MotoGP Free Practice 3

10.55 – 11.40 Moto2 Free Practice 3

12.35 – 13.15 Moto3 Qualifying

13.30 – 14.00 MotoGP Free Practice 4

14.10 – 14.25 MotoGP Qualifying 1

14.35 – 14.50 MotoGP Qualifying 2

15.05 – 15.50 Moto2 Qualifying

16.30 Red Bull MotoGP Rookies Cup Race (17 laps)