Misano World Circuit: da venerdì si accendono i motori della MotoGP

Dal 2007 la MotoGP arriva ad inizio settembre col suo contributo di spettacolo, emozione e coinvolgimento, rappresentando anche un rilevante contributo di natura economica per la filiera dell’industria turistica.

Da venerdì 7 a domenica 9 settembre è in programma a Misano World Circuit il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, introdotto già in questi giorni dal programma di The Riders’ Land Experience, gli eventi che sul territorio accompagneranno e moltiplicheranno il coinvolgimento intorno al grande evento sportivo.

Lo scorso anno furono 158.263 gli spettatori del weekend sportivo, ai quali si aggiunsero gli 11.200 del giovedì, giornata che rappresenta sempre più un’occasione rilevante di partecipazione alle attività in programma nel paddock.

Il Gran Premio è l’espressione della convinta e virtuosa collaborazione fra Regione Emilia-Romagna, Destinazione Romagna, la Repubblica di San Marino, Misano World Circuit e la Provincia di Rimini coi cinque comuni della Riviera di Rimini (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano, Riccione e Rimini).

Oltre al dato degli spettatori (in caso di conferma dei numeri 2017, il Gran Premio si posizionerebbe nel 2018 fra quelli di Assen e Barcellona) e dell’effetto mediatico con giornalisti e fotografi da tutto il mondo, c’è quindi tutta la concretezza dell’indotto economico prodotto, compreso il coinvolgimento di un’ottantina di aziende del territorio fornitrici di prodotti e servizi e di duemila persone impiegate nella settimana con diverse funzioni.

Il risultato già consolidato in queste 12 edizioni è infatti quello di saldare l’evento al territorio che lo ospita all’insegna di sport, cultura e spettacolo, fino a diventare un prezioso prodotto turistico veicolato sui mercati internazionali dal brand Motor Valley. La MotoGP è un’operazione di sistema che ha individuato, sulla base dello studio Trademark Italia – Sigma Consulting compiuto nel 2016, un moltiplicatore pari a 7,1 volte i costi di organizzazione. Ciò consente una stima dell’indotto economico 2018 di oltre 65 milioni di euro.

OCTO è la società leader a livello globale nel settore della telematica assicurativa per auto ed è da molto tempo un importante sostenitore della MotoGP, sponsorizzando tappe prestigiose del calendario, nonché sponsor del Pramac Racing Team. Octo è leader mondiale nella tecnologia al servizio della telematica, con oltre 5.5 milioni di automobili connesse in tutto il mondo.

Fabio Sbianchi, CEO di Octo Telematics: “Octo ha sempre allargato i confini della tecnologia e dell’innovazione, proprio come i motociclisti MotoGP spingono costantemente al limite nel loro sport. E’ questa la filosofia che abbracciamo in Italia, proprio dove è nata Octo Telematics. Siamo quindi felici, come azienda italiana, di essere il title sponsor di una gara dalla storia così ricca come quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La tecnologia telematica gioca un ruolo chiave nei motor sports e noi siamo orgogliosi di far parte di un ambiente così stimolante e appassionato”.

Questa mattina alla sala press conference di Misano World Circuit, in occasione della presentazione del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini erano presenti: Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna), Andrea Corsini (Assessore al Turismo Regione Emilia Romagna), Andrea Gnassi (Presidente Destinazione Romagna e Sindaco di Rimini), Augusto Michelotti (Segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino), Marco Podeschi (Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino), Stefano Giannini (Sindaco di Misano), Renata Tosi (Sindaco di Riccione), Gianni Giovanardi (Assessore Sport Bellaria Igea Marina), Mariano Gennari (Sindaco di Cattolica), Luca Colaiacovo (Presidente Santa Monica SpA), Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit), Andrea Cicchetti (Coordinatore MotoGP), Andrea Maticevic (Communication Manager Octo), Mattheuw Vagnini (Direttore Commerciale Colorificio Sammarinese), il pilota Ducati Michele Pirro, l’ex campione del mondo Kevin Schwantz oltre al designer Aldo Drudi.

“Siamo pronti ad una nuova grande edizione di un evento – hanno detto i promotori – che è frutto di una virtuosa alleanza sul territorio fra Pubblico e Privato, capace di garantire risultati di eccezionale rilievo in termini di presenze turistiche, indotto economico e appeal mediatico. Dalle giornate che vedranno protagonista il calendario di The Riders’ Land Experience cui si aggiungerà l’emozione adrenalinica delle moto in pista, emergerà chiaramente quanto il motorsport abbia qui da noi radici culturali e sportive uniche al mondo, capaci di esprimere imprese economiche, eventi spettacolari e straordinari campioni, ai quali rivogliamo un grande in bocca al lupo in vista delle gare del weekend e di tutta la stagione”.

MOTOGP 2018: LA PREVENDITA E’ IN LINEA CON L’EDIZIONE 2017, DIVERSI SETTORI ANCORA DISPONIBILI

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha ormai consolidato un ruolo di assoluto rilievo nel calendario della MotoGP. Gli investimenti strutturali prodotti in circuito (oggi omologato per 110.000 spettatori) e l’impegno promozionale hanno consentito di raddoppiare sostanzialmente le presenze negli ultimi anni: erano 88.000 nel 2014, sono stati 158.000 nel 2017.

Ad oggi la domanda è sostenuta, sostanzialmente in linea con lo scorso anno: è intatto l’interesse per l’evento e ha dato ottimi risultati la conveniente politica di sconti per gli acquisti online avviata già da metà ottobre 2017, con riduzione fra il 20-25%, oltre alle varie opportunità per l’ingresso dei più giovani, delle famiglie e dei bikers. Sul sito misanocircuit.com e sul circuito TicketOne tutte le informazioni sui settori ancora disponibili.

PRESENZA RECORD DEI PILOTI DELLA RIDERS’ LAND A MISANO

Anche quest’anno il GP di San Marino e della Riviera di Rimini vedrà protagonisti tanti piloti della Riders’ Land. Ben 14 i rappresentanti: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli in MotoGP; Mattia Pasini, Luca Marini, Filippo Fuligni, Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi in Moto2; Nicolò Bulega, Andrea Migno, Enea Bastianini, Niccolò Antonelli e Marco Bezzecchi in Moto3, dove si aggiunge la wild card di Kevin Zannoni.

LA MOTGP E’ UN EVENTO MEDIATICO MONDIALE

Il weekend sarà trasmesso in Italia da SKY Sport, anche in chiaro su TV8. Lo scorso anno la MotoGP ebbe un ascolto di 2.259.000 telespettatori. Numerosissimi i network radiotelevisivi collegati, sempre più ampia la platea stampa presente ad un evento che si stima raggiungerà anche quest’anno quasi un miliardo di persone nel mondo.

Nel 2017, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è stato quello con il maggior numero di accrediti stampa, ben 595 da 36 Paesi.

Nella stagione 2017 ci furono 8.934 i media accreditati nel corso del campionato, in rappresentanza di 65 Paesi. Mediamente i giornalisti presenti ai gran premi provenivano da 36 Paesi, in rappresentanza di 496 media fra tv, radio, carta stampata e online. 3.594 i professionisti del settore televisivo, 2.006 i giornalisti televisivi e 1.588 gli addetti alla produzione in rappresentanza di 49 emittenti da 31 Paesi. Per quanto riguarda i media online, furono 491 fra giornalisti e fotografi in rappresentanza di 166 siti internet da 25 Paesi. Per la carta stampata, 4.520 giornalisti e fotografi da 60 Paesi. Infine, per le stazioni radio 329 giornalisti in rappresentanza di 96 testate radiofoniche da 15 Paesi.

LA PISTA COMUNICHERA’ IL TERRITORIO A QUASI UN MILIARDO DI PERSONE IN TUTTO IL MONDO

Lo spettacolo di colori prodotto dalle tribune si accosterà all’intervento di color marketing prodotto sulle vie di fuga di MWC, commissionato lo scorso anno dai promotori ad Aldo Drudi e alla Drudi Performance, che quest’anno proporrà colori coerenti col poster 2018 creato dal designer.

Un progetto che si innesta sull’attività annuale che, grazie agli eventi internazionali nel calendario di MWC, afferma un’identità che attraverso i colori e le texture sintetizza valori sociali, culturali, sportivi ed economici espressi da un territorio conosciuto nel mondo per la sua passione per i motori.

La texture elaborata da Aldo Drudi e Drudi Performance, professionisti del territorio e noti nel mondo, coinvolge a partire dal poster 2018 la comunicazione integrata del Gran Premio.

Quest’anno i colori, oltre alle cinque vie di fuga già interessate (variante del Parco, Brutapela, Quercia, Carro, Misano) caratterizzeranno anche il Tramonto e trasmetteranno a tutto il mondo un messaggio grafico che identificherà in maniera evidente e ben leggibile il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, sintonizzando e fondendo evento, pista e territorio.

L’intervento cromatico è avvenuto anche quest’anno con la preziosa collaborazione del Colorificio Sammarinese che ha messo a disposizione Samoline, un prodotto unico al mondo a base di acqua che garantisce lo stesso grip dell’asfalto sia sull’asciutto che sul bagnato. Unico prodotto nel suo genere, è approvato dalla FIM.

LE TRIBUNE BOLLENTI DEL SIMONCELLI

La Tribuna E, fra la variante Parco e la curva Rio sarà colorata di rosso per incitare i piloti Ducati al loro passaggio al termine del rettilineo; al fan club dedicato a Valentino Rossi è riservata la curva Brutapela; la tribuna D sarà invece ‘monopolio’ del tifo Suzuki; alla tribuna D Top si posizioneranno i fans di Marquez e Baldassarri; particolarmente colorata e animata sarà la zona del Tramonto, coi fans di Marco Bezzecchi, Andrea Migno e Stefano Nepa (diversi pullman attesi dall’Abruzzo); alla tribuna E i sostenitori di Nicolò Bulega e Enea Bastianini.

DA OGGI VIA AL PROGRAMMA DI THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE

S’è avviato oggi sul territorio – con le mostre a Rimini dedicate a Renzo Pasolini e ai colori del motomondiale – il programma di The Riders’ Land Experience, con gli eventi che accompagneranno fino a domenica 9 settembre il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. Un’offerta unica nel motomondiale fra eventi ufficiali ed altri numerosissimi che spontaneamente vengono organizzati come la spettacolare Spurtleda, mercoledì 5 alle 21.00 alla pista kart di Riccione. Una proposta apprezzata dal circus della MotoGP e che si stima calamiterà sul territorio la partecipazione di 300.000 appassionati. Da segnalare mercoledì 5 anche il prologo nella Repubblica di San Marino alle 16.00 e il pre event ufficiale a Riccione alle 18.30.

WORLD CLASSIC RACING BIKES

World Classic Racing Bikes è un’associazione no profit che raccoglie oltre 250 moto da Gran Premio e collezionisti di tutta Europa. WCRB porta in esposizione, ma anche in azione sulle piste di tutto il mondo, la storia del motociclismo, attraverso le moto che, assieme ai piloti, hanno scritto le pagine più appassionanti dello sport della moto. All’Hospitality Riviera di MWC, World Classic Racing Bikes allestirà la mostra Le armi degli eroi, una rassegna di moto che hanno corso e guidate da piloti che hanno infiammato i tifosi di tutto il mondo: da Pasolini, Agostini, Saarinen fino a Troy Bayliss. Una carrellata di moto italiane (scelta in omaggio al paese organizzatore e ospitante) che potranno essere ammirate nell’area a fianco del paddock. Previsti incontri con piloti e tecnici che hanno fatto grandi e iconiche queste moto. Le armi degli eroi è collegata alla mostra dedicata a Renzo Pasolini a 80 anni dalla sua nascita, in programma a Rimini. Le due mostre si fonderanno dal 5 al 7 ottobre, sempre nel circuito di Misano, durante il Misano Classic Weekend.

Le moto presenti: Mv Agusta 500cc 3 cil 1970 pilota Giacomo Agostini; Benelli 250cc 4 cil 1969 pilota Renzo pasolini; Benelli 500cc 4 cil 1972 pilota Jarno Saarinen; Paton 500cc 4 cil 2000 pilota da Paolo Tessari; Aprilia 250cc 2 cil 1993 pilota Loris Reggiani; Cagiva 500cc V594 1994 pilota John Kocinski; Gilera 500cc 4cil 1963 pilota Benedicto Caldarella; Ducati Desmosedici MotoGP 2005 pilota Loris Capirossi.

KISS MISANO 2018, CRESCE L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’ E LA RESPONSABILITA’

Dal 2016 il programma KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable aggiunge al Gran Premio la componente della sensibilizzazione verso una cultura ambientale che tuteli il territorio e quindi diminuisca al massimo l’impatto che un grande evento produce. Ciò in sinergia con un circuito moderno e tecnologico come MWC, da anni impegnato in investimenti mirati a questo obiettivo.

Alla campagna a favore della raccolta differenziata (coinvolti anche i chioschi) quest’anno se ne aggiunge una contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. Sarà presente uno speciale compattatore di rifiuti e una casetta per l’erogazione di acqua potabile fornita dal Gruppo Hera. L’obiettivo 2018 è di superare il 48% di raccolta differenziata ottenuto nel 2017.

Giovedì 6 settembre alle ore 17.30 avrà luogo la Pit Walk, la passeggiata solidale che riscuote sempre grande successo. Ragazzi e ragazze disabili di associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane e intrattenersi con i responsabili dei Team.

Sabato 8 e domenica 9 settembre presso le hospitality di MWC, Vip Village Dorna e dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari. L’attività verrà realizzata col supporto dei volontari di Banco Alimentare Emilia Romagna, che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit informativi e i contenitori di Cuki Cofresco per la raccolta ed effettueranno il ritiro. Il cibo raccolto verrà donato a bisognose organizzazioni non profit locali.

Quest’anno debutteranno due info-desk mobili, veicoli a pedalata assistita con tettuccio fotovoltaico che circoleranno per sensibilizzare il pubblico sulla corretta raccolta differenziata.

Fra le iniziative di KiSS Misano 2018 ci sarà la sinergia con il gruppo SKY per la campagna Sky Ocean Rescue/Un mare da salvare, progetto europeo dedicato alla salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da rifiuti plastici.

Per quanto riguarda l’accoglienza, oltre agli interventi di MWC per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile, insieme all’Associazione Papa Giovanni XXIII verranno realizzate 6 zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole 600 persone con disabilità e i loro accompagnatori. L’area sarà personalizzata con la grafica VR46 che distribuirà gadget agli ospiti.

Un’altra preziosa iniziativa è Controlla il tuo circuito! Fai un Pit Stop per il Tuo Cuore! Venerdì 7 settembre specialisti cardiologi e tecnologie avanzate saranno a disposizione gratuitamente per gli spettatori che vorranno controllare la pressione arteriosa e il battito cardiaco in poco meno di 5 minuti. Dalle 9.00 alle 16.00 la palazzina alla Pista Kart – Prato 1 sarà pronta ad accogliere chi vorrà approfittare di questa opportunità. L’iniziativa è condotta in memoria di Luigi Padeletti, uomo di cuore e fonte di ispirazione per i giovani e per lo sport.

Il programma KiSS MISANO è promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association).

Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub, società certificata B Corp, specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.

IL LATO SOCIAL DEL GRAN PREMIO

Il Gran Premio vedrà attiva una rete social che a partire dai contenuti trasmessi dai post ufficiali dell’evento si irradierà a cascata grazie alla collaborazione dei rispettivi canali di MWC, Visit San Marino, Riviera di Rimini, In Emilia Romagna, Motor Valley e dei comuni del territorio.

Un’attività in grado oggi di raggiungere milioni di persone nei giorni più caldi per raccontare sia la settimana di avvicinamento che in tempo reale quanto avviene in pista e nel paddock, con tutti gli avvenimenti e le curiosità. Come per gli anni precedenti, il pubblico sarà coinvolto anche attivamente attraverso iniziative e photo contest a premi.

Hashtag ufficiali: #DomenicaTiPorto (dall’esclamazione di Paolo Cevoli nel video promozionale che sta raggiungendo le 500.000 visualizzazioni), #Theridersland, #misanospeedofcolors (hashtag ufficiale di MWC per la stagione sportiva 2018 e dedicato ai colori della pista), durante l’evento #SanMarinoGP stabilito da Dorna.

TECNOLOGIE E STRUTTURE, PROSEGUE LO SVILUPPO DI MISANO WORLD CIRCUIT

Misano World Circuit si presenta al Gran Premio con ulteriori interventi del suo programma di sviluppo strutturale e di ammodernamento tecnologico.

I Commissari potranno utilizzare la nuova Race Control, un autentico gioiello di tecnologia che consente di governare con tempestività tutto quanto accade in pista, elevando ulteriormente lo standard di sicurezza che ne consegue. Sono disponibili 24 postazioni di controllo per giuria e commissari sportivi e alla Race Control arriva il segnale di un nuovo impianto tv che gestisce 30 telecamere fisse e 8 telecamere Dome comandate a distanza. Tutto l’impianto è riassunto nella visione di 45 monitor che sono stati installati nella Race Control.

Completata anche la nuova infrastruttura Wi-Fi di Misano World Circuit sui 75.000 mq del paddock. L’opera è stata realizzata da AD Consulting.

Altri interventi sono stati effettuati in Sala Stampa, dove sono stati sostituiti i monitor che proiettano le immagini video dalla pista e i tempi dei piloti, con 70 monitor utili ad osservare le immagini di gara, i resoconti cronometrici ed ascoltare live le conferenze stampa in corso.

MOBILITA’: AD OGNI COLORE UNA VIA DI ACCESSO DEDICATA

Confermato lo sperimentato piano della mobilità messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini, utile a garantire le migliori soluzioni possibili per l’accesso e il deflusso.

Anche quest’anno saranno tre colori a guidare il pubblico verso il circuito, mentre il deflusso vedrà sostanzialmente allargata l’area interessata con l’aumento delle strade interessate dalla gestione della fase più delicata per il traffico.

Il PERCORSO ROSSO indirizzerà gli spettatori verso le Tribune A–B–C-D, la Tribuna Carro 1 e 2, la Tribuna Centropista, Misanino, il Paddock e le Hospitality.

Il PERCORSO GIALLO indirizzerà verso le Tribune Brutapela, Brutapela 2, Brutapela Gold e Tribuna E.

Il PERCORSO VERDE indirizzerà verso i Prati 1 e 2 e Tramonto.

Il percorso giallo e il percorso verde utilizzeranno prioritariamente la viabilità a monte di Misano in maniera da snellire i flussi di traffico; il percorso rosso utilizzerà prioritariamente la SS16.

Numerosi ed ampi i parcheggi gratuiti custoditi H24 per i tre giorni dell’evento, dislocati nelle tre zone di accesso al circuito. Sarà inoltre possibile raggiungere il circuito con un servizio navetta gratuito che serve la zona a mare di Riccione, Misano e Cattolica.

Sul sito www.misanocircuit.com una pagina apposita dal titolo Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare consentirà, una volta individuato il percorso attinente al proprio biglietto, di scaricare la piantina in PDF con le informazioni necessarie per raggiungere il circuito.

TRASFERIMENTI CON SHUTTLE

Lo “Shuttle Rimini Bologna” è transportation partner dell’evento e mette a disposizione un servizio bus e navette, appositamente realizzato per la manifestazione. Le corse di andata e ritorno, su bus di ultima generazione e free Wi-Fi, collegheranno l’aeroporto Marconi di Bologna al Misano World Circuit con orari stabiliti in base agli arrivi e le partenze dei maggiori voli nazionali e internazionali. Info: www.shuttleriminibologna.it