Mondaino, al Teatro Dimora di “Residenza per la pace” delle artiste ucraine in fuga dalla guerra

Dal 5 al 18 luglio saranno in residenza a L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino le artiste ucraine in fuga dalla guerra del Theater on Mikhailovskaya – New Ukrainian Theater Arts Center di Kiev per la ricerca e la composizione dello studio Come parlare della guerra ai bambini.

La residenza delle artiste Polina Cheanu, Lidiia Kuznietsova, Yuliana Kozlovets, Yeva Kozlovets è inserita nel Progetto MIR (мир) – Residenze per la pace nato grazie allo stimolo di IETM (il più articolato network di arti performative) e all’aiuto fattivo di Artists at risk e Ukraine Cultural Foundation, che hanno contribuito alla indispensabile funzione di promozione del progetto in Ucraina.

A sostegno di questo progetto si è sviluppato un articolato programma di residenze in grado di ospitare le artiste ucraine anche in Italia. Il principio fondamentale di queste residenze è che, oltre ad offrire naturalmente un aiuto umanitario, gli artisti saranno messi in grado di poter creare, saranno retribuiti per il loro lavoro e verranno messi in contatto con vari soggetti sociali e artistici presenti nei vari territori.

Il progetto ha ottenuto un piccolo sostegno dalla rete europea “Be SpectACTive” e dal Ministero della Cultura.

Per informazioni

L’arboreto – Teatro Dimora

Tel.0541.624003 – cell. 331.9191041

teatrodimora@arboreto.org