Mondaino, domenica al teatro Dimora va in scena “Nello spazio e nel tempo d’un sogno”

Domenica 14 novembre alle ore 17 al Teatro Dimora di Mondaino andrà in scena lo spettacolo Nello spazio e nel tempo d’un sogno a conclusione del laboratorio teatrale a cura di Mariano Dammacco e Serena Balivo (Piccola Compagnia Dammacco).

Un evento teatrale unico e irripetibile di e con: Serena Balivo, Martina Barison, Manuela Biancospini, Pier Luca Camponi, Eleonora Del Sorbo, Erica Galante, Silvia Giorgi, Francesca Giuliani, Francesca Leurini, Corrado Magi, Gian Oreste Pifferi, Sandra Roselli, Letizia Zaffini. La cura della drammaturgia collettiva e la regia dell’evento sono di Mariano Dammacco.

Nello spazio e nel tempo d’un sogno è un evento teatrale che andrà in scena soltanto il 14 novembre 2021. L’evento è l’approdo finale di un percorso di laboratorio teatrale realizzato dalla Piccola Compagnia Dammacco a Mondaino, presso il Teatro Dimora e la Sala del Durantino, in dodici appuntamenti, nell’arco di due mesi. Il laboratorio è stato centrato sull’incontro dei partecipanti con le tecniche del lavoro d’attore e sulla creazione di brevi testi a partire da una domanda: di cosa è fatto un essere umano?

L’evento è una sorta di spettacolo composto da azioni sceniche corali e brevi racconti, che permetterà al gruppo di portare a compimento la propria esperienza teatrale grazie all’incontro con gli spettatori e di condividere l’esperienza vissuta con l’intera comunità di Mondaino e dintorni.

Il laboratorio d’arte scenica Il lavoro dell’attore, personaggi e ruoli e l’evento teatrale sono parte del progetto Famiglie naturali e famiglie d’arte / C.L.A.P. CulturaLaboratoriArti Paesaggi – Festival Generativo nei Borghi della Valconca.

Piccola Compagnia Dammacco è nata nel 2009 dall’incontro tra Mariano Dammacco, attore, autore, regista, pedagogo e alcuni giovani artisti che hanno aderito alla sua poetica. Il percorso della compagnia si è presto evoluto in una ricerca artistica realizzata da Dammacco insieme all’attrice Serena Balivo, a cui si è poi unita la disegnatrice Stella Monesi e dal 2019 l’attrice Erica Galante. La compagnia porta avanti un’idea di teatro etico, d’arte e d’autore, popolare, ovvero accessibile a tutti per contenuti e linguaggi. La compagnia ha creato finora quattro spettacoli: L’ultima notte di Antonio (2012), L’inferno e la fanciulla (2014), Esilio (2016), La buona educazione (2018). Il lavoro artistico della compagnia ha ricevuto diversi riconoscimenti: Esilio è vincitore di Last Seen 2016 e del Premio Museo Cervi 2017, è finalista al Premio Rete Critica 2016 e al Premio Cassino Off 2017; L’inferno e la fanciulla è finalista del Premio In box blu 2016. Serena Balivo è vincitrice del Premio Ubu 2017 come “Nuova attrice under 35”.

In occasione della prova aperta si potrà visitare nello spazio D.E.A. (Dimora di Esposizioni d’Arte realizzata nel foyer del teatro) la mostra di Simone Rossi “Pagine di terra”

“Pagine di terra” è il resoconto figurativo dell’indagine di Simone Rossi sui luoghi delle origini. Le opere sono realizzate con le materie prime, quali argille, recuperate nei territori fra Marche e Romagna. Partito dallo studio delle maioliche, lo stile più originale dell’artista affiora dal percorso creativo di questa installazione: è qui che il suo personale linguaggio fa riaffiorare, attraverso una ricerca specifica sulla composizione materica, l’inconscio, portando in luce un immaginario che appoggia le radici fin dai primi ricordi dell’infanzia.

Le opere che compongono il percorso sono visibili fino al 10 dicembre in occasione delle prove aperte al Teatro Dimora, alla presenza dell’artista e della curatrice del progetto D.E.A. Francesca Giuliani, oppure telefonando al numero 329.9749972.

Simone Rossi, nasce a Urbino nel 1966 e si forma alla Scuola del Libro di Urbino, consolidando la sua arte nel laboratorio del babbo. Da vent’anni a questa parte coniuga la sua personale disciplina artistica con l’educazione nel sociale. Vive la propria creatività lungo il suo speciale pendolo dell’ordine e del caos, disciplina e arbitrio, meditazione e impulso. Meta: l’armonia dell’anima.