Montecopiolo e Sassofeltrio, convezione fra province per spazzare la neve

Nell’ambito delle procedure di passaggio dei Comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio alla Provincia di Rimini, dal 1° dicembre la competenza sulle strade provinciali è stata trasferita a quest’ultima.

La Provincia di Rimini è così subentrata in tutte le procedure amministrative in tema di viabilità, anche in quelle non portate a conclusione dalla Provincia di Pesaro-Urbino, la quale provvederà nei prossimi giorni a trasmettere tutte le pratiche ancora in sospeso presso di essa.

La Provincia di Rimini ha, nel frattempo, istituito un Servizio di Reperibilità al quale rivolgersi per le necessità/emergenze legate alla transitabilità delle strade provinciali, attivo 24 ore su 24: 335 333807.

Relativamente al servizio neve, che ha il fine di assicurare la transitabilità invernale delle strade, è stata sottoscritta una convenzione che pone in capo alla Provincia di Pesaro-Urbino il coordinamento e la gestione di tale attività (tecnico referente geometra Tarsi 3358374733) sino al termine dell’attuale stagione invernale, così da assicurare la precedente continuità operativa, mentre pone a carico della Provincia di Rimini l’onere economico di tale Servizio.

Si precisa che il passaggio di titolarità riguarda unicamente la competenza sulle strade provinciali, mentre per altri ambiti (territorio, ambiente, ecc.) si dovrà attendere la conclusione dell’iter amministrativo tra le Regioni Emilia-Romagna e Marche e le due Province coinvolte.

“In attesa di concludere l’iter di trasferimento delle funzioni alla nostra Provincia – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi – in un ambito particolarmente delicato, soprattutto nella stagione invernale, quale è quello della viabilità abbiamo ritenuto essenziale stipulare con la Provincia di Pesaro-Urbino una convenzione che assicurasse l’efficienza del servizio neve senza soluzione di continuità per la stagione invernale 2021/2022. Contestualmente stiamo lavorando al Bilancio 2022/2024 per garantire stanziamenti di risorse adeguate per la viabilità, e non solo, dei nostri nuovi due Comuni”.