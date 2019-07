La prima commissione Affari costituzionali del Senato ha licenziato il disegno di legge già approvato alla Camera che dovrebbe sancire il passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna dei due Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio .

Il testo dovrebbe essere discusso in Aula in questa settimana. “Grande soddisfazione, ora il sogno della popolazione locale si trasformerà in realtà”, ha commentato il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone.