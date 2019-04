Montecopiolo-Sassofeltrio in Romagna, testo in commissione Affari Costituzionali

Continua l’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge sul distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Dopo l’approvazione in aula alla Camera, il testo è stato incardinato presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente per consentire un ciclo di audizioni dei soggetti interessati, al fine di assicurare un adeguato approfondimento dell’argomento.

Il Senatore M5S Marco Croatti esprime profonda soddisfazione per l’andamento dei lavori: “Stiamo lavorando senza sosta affinché il ritardo accumulato in tutti questi anni dall’inerzia della vecchia politica venga finalmente colmato e che sia rispettato il voto popolare democraticamente espresso”.

Contraria invece è la Regione Marche che, nonostante non abbia mai fornito un parere nell’arco di 12 anni, ha richiesto, in una lettera indirizzata al Presidente del Senato, la sospensione dell’iter legislativo del disegno di legge per motivi di illegittimità e di opportunità.

“L’unico profilo di manifesta illegittimità, che ancora persiste – conclude il Sen. Croatti – è la mancata attuazione della volontà popolare così come espressa nei precedenti referendum dalla maggioranza dei cittadini dei comuni Montecopiolo e Sassofeltrio”.