Montefiore, al castello una mostra sui tarocchi

I tarocchi e la loro storia è un Mostra a cura di Andrea Vitali che DAL 2 GIUGNO AL 16 LUGLIO sarà esposta al castello di Montefiore. Inaugurazione in programma il 2 giugno alle ore 18.

L’esposizione curata dal Prof. Andrea Vitali, presidente dell’Associazione Culturale LeTarot, presenterà mazzi di tarocchi antichi dal XV al XX secolo, in originale e in facsimile, prime edizioni di grande rarità stampate nella metà del Novecento.

Iniziando dal sec. XV con i tarocchi miniati Visconti di Modrone (accompagnati dal volumeTarocchi edito da Franco Maria Ricci nel 1974), di seguito l’esposizione presenta i Tarocchi Sola-Busca (edizione lussuosa realizzata dalle Edizioni Lo Scarabeo, oggi non più disponibile), e i cosiddetti Tarocchi del Mantegna (anonimo veneto del sec. XV), la cui restaurazione, compiuta dallo storico peruviano Anuar Zacarias, è stata dedicata dallo stesso al Prof. Vitali

Il percorso prevede inoltre mazzi in facsimile del sec. XVI e XVII, sia italiani che europei, come i Tarocchi Rosenwald (Italia), Vieville (Francia) e l’Anonimo Tarocco Parigino, per proseguire con tarocchi milanesi, bolognesi e piemontesi dei sec. XVIII e XIX.

Uno spazio verrà riservato ai tarocchi di artisti contemporanei: per l’occasione verranno esposti, fra gli altri, iTarocchi di Marsiglia di Lele Luzzati, Tarocchi& Tarocchi. Allegorie Fantastiche, di Onorio Bravi, da tempo presente in numerose personali e collettive, i Tarocchi RIBE, un mazzo di Trionfi (Arcani Maggiori) ideati dal compianto Mauro Benedetti su indicazioni di Andrea Vitali e realizzati dal prof. Claudio Righi, e la rarissima prima edizione del Tarot Universal Dalí di Salvator Dalí.