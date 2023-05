Montefiore, “Dal Matto al Mondo”: nella cornice della Rocca una mostra e tre conferenze dedicate ai tarocchi

Entra nel vivo la stagione estiva della Rocca di Montefiore Conca: tante le iniziative e gli eventi a cura dell’associazione culturale Compagnia di Ricerca che accompagneranno i visitatori nell’affascinante cornice della fortezza del XIV secolo che domina dall’alto la valle affacciandosi sul mare Adriatico.

Da venerdì 2 giugno a domenica 16 luglio le sale della Rocca ospiteranno “Dal Matto al Mondo”, una mostra dedicata ai tarocchi e alla loro storia. L’esposizione curata da Andrea Vitali, presidente dell’Associazione Culturale Le Tarot, presenterà mazzi di tarocchi antichi dal XV al XX secolo, in originale e in facsimile, prime edizioni di grande rarità stampate nella metà del Novecento. L’apertura ufficiale della mostra si terrà venerdì 2 giugno a partire dalle 18.

Iniziando dal sec. XV con i tarocchi miniati Visconti di Modrone (accompagnati dal volume Tarocchi edito da Franco Maria Ricci nel 1974), l’esposizione presenta i tarocchi Sola-Busca (edizione lussuosa realizzata dalle Edizioni Lo Scarabeo, oggi non più disponibile), e i cosiddetti tarocchi del Mantegna (anonimo veneto del sec. XV), la cui restaurazione, compiuta dallo storico peruviano Anuar Zacarias, è stata dedicata dallo stesso al professor Vitali.

Il percorso prevede inoltre mazzi in facsimile del sec. XVI e XVII, sia italiani che europei, come i Tarocchi Rosenwald (Italia), Vieville (Francia) e l’Anonimo Tarocco Parigino, per proseguire con tarocchi milanesi, bolognesi e piemontesi dei secc. XVIII e XIX.

I tarocchi esoterici, la cui nascita avvenne nella Francia dell’illuminismo, sono rappresentati dal celebre volume di Etteilla Manière de se recréer avec le jeu de cartes nommées tarots (Amsterdam, 1783) e dal volume di Oswald Wirth Le Tarot des Imagiers du Moyen Age (Parigi, 1927) con le relative carte della stessa epoca stampate in oro.

Uno spazio verrà riservato ai tarocchi di artisti contemporanei: per l’occasione verranno esposti, fra gli altri, i Tarocchi di Marsiglia di Lele Luzzati, Tarocchi & Tarocchi. Allegorie Fantastiche, di Onorio Bravi, da tempo presente in numerose personali e collettive, i Tarocchi RIBE, un mazzo di Trionfi (Arcani Maggiori) ideati dal compianto Mauro Benedetti su indicazioni di Andrea Vitali e realizzati dal professor Claudio Righi, già docente presso il Liceo Artistico “Pier Luigi Nervi” di Ravenna, e la rarissima prima edizione del Tarot Universal Dalí di Salvator Dalí.

Nel periodo dell’esposizione, il professor Andrea Vitali terrà tre conferenze presso il Castello e inoltre assieme a Lisa Fierro uno stage di introduzione ai tarocchi.

La prima conferenza, dal titolo “Dal Matto al Mondo. I Tarocchi e la loro Storia”, si terrà venerdì 2 giugno alle 18, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra. Sabato 1 luglio, alle 21, secondo appuntamento con “Arcana Luna: decoro della notte, madre della rugiada, ministra dell’umore”, che si svolgerà nell’ambito dell’edizione 2023 di Rocca di Luna. Infine, giovedì 13 luglio alle 21, in scena “La Pittura Infamante: reietti, miscredenti e traditori”.

Lo stage sui Tarocchi

Sabato 15 e domenica 16 luglio negli spazi del Castello avrà luogo lo stage teorico-esperenziale dal titolo Ars analogica. Introduzione alle immagini dei Tarocchi a cura di Andrea Vitali e Lisa Fierro, la cui partecipazione è riservata agli iscritti (informazioni al sito www.letarot.it alla voce ‘Eventi e corsi’)

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Orario della mostra: fino al 15 giugno 2023 aperta nelle giornate di sabato, domenica e

festivi; dal 16 giugno aperta dal martedì alla domenica con orario 10-13 e 15-19

Informazioni sulla mostra e visite: Castello di Montefiore Conca tel.: 349.4449144