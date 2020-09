Montefiore: domani “Rocca di luna”. Un omaggio alla Settima Arte

Il fascino della luna che illumina l’antico borgo, la magia del cinema e lo spettacolo della maestosa Rocca Malatestiana a fare da sfondo. Tutto pronto per la 27esima edizione di Rocca di Luna, tradizionale appuntamento dell’estate in Valconca, che torna nella cornice di Montefiore Conca dal 5 al 6 settembre prossimi. Un’edizione, quella 2020, che celebra la Settima Arte, il mondo del cinema nelle sue mille sfaccettature. E non potevamo scegliere occasione migliore se non l’anno della commemorazione del centenario della nascita del celebre cineasta riminese, Federico Fellini.

L’intero borgo antico di Montefiore Conca, premiato come uno dei borghi più belli d’Italia, per due giorni si vestirà dunque di cinema, arte e spettacoli e diventerà palcoscenico di concerti, video arte, incontri, mostre, proiezioni che incanteranno grandi e piccini, con la direzione artistica di Joseph Nenci.

In scena 8 concerti tra cui Angelo Anastasio, uno dei chitarristi più noti della storia della musica italiana, Nick Casciaro cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi e Domenica IN, NicoNote, performer che vanta collaborazioni illustri sia nel campo teatrale che musicale, 5 mostre, 3 spettacoli di video arte al giorno, 4 spettacoli itineranti al giorno, 1 book corner, 3 presentazioni di libri delle scrittrici Laura Nuti, Federica Iacobelli e Giorgia Righi (presso la Sala Conferenza della Rocca: capienza massima 50 posti)… e ancora incontri d’arte, proiezione di film, spettacoli teatrali.

Non mancheranno i tradizionali mercatini di artigianato locale, ristoranti e stand enogastronomici che animeranno le vie del borgo con la bellezza e la bontà dello street food. Il tutto nel segno della sicurezza: in vista dell’evento è stato infatti predisposto un rigoroso protocollo per quanto riguarda distanziamento, uso delle mascherine e sanificazione. Sabato 5 settembre, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, l’artista Tony Margiotta donerà al Comune di Montefiore Conca la sua opera, “L’Albero della Vita”, presentata alla 56esima biennale di Venezia.

Tra gli eventi da non perdere il 5 settembre alle 21.30 presso Arena Raciti, VOLA, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di Giulia Terenzi. Con Giulia Terenzi, sceneggiatrice, Maria Sacchi regista e performer, Joseph Nenci visual artist. Domenica 6 settembre, alle 20.30 “Tutta la Storia del Treno Bianco Azzurro”, proiezione del film a cura del regista Philippe Macina (presso la Sala Conferenza della Rocca: capienza massima 50 posti).

Nei due giorni di Rocca di Luna sarà possibile ammirare dalle 17 alle 24 le mostre di Alice Tamburini, Chris Morri, Alessando Piras, la mostra “Suggestioni Artistiche Felliniane” dell’Associazione Artistica SCultura di Riccione e Associazione Montemaggiore Arte di Montefiore Conca (in ottemperanza ai protocolli Covid-19 e per consentire la visita alle mostre ospitate nella Rocca Malatestiana è richiesta la prenotazione al numero 333 8265172. Ingresso consentito fino ad esaurimento posti); visitare il book corner della casa editrice Mondadori di Morciano di Romagna e scoprire l’affascinante Rocca con tour guidati (ingresso a pagamento). Il tutto nel segno della sicurezza: in vista dell’evento è stato infatti predisposto un rigoroso protocollo per quanto riguarda distanziamento, uso delle mascherine e sanificazione. Il programma completo è consultabile su www.roccadiluna.com

Ospiti speciali di Rocca di Luna:

Il regista del pluripremiato film “Rwanda”, Riccardo Salvetti; il direttore della fotografia e produttore del film “Rwanda”, Massimo Gardini; il critico cinematografico Marco Genzanella; lo scenografo e costumista Tommaso Luzi (Lo Hobbit – Wolverine); il Regista del film presentato al Marchè du Cannes “Tutta la storia del treno bianco azzurro”, Philippe Macina e, direttamente dal “Chiambretti Night”, i gemelli Ceccarelli.

Il Festival sarà presentato da Valerio Savioli ed Elena Mengozzi.

Info:

Sabato 5 e Domenica 6 settembre dalle ore 17 alle ore 24.

Ingresso 3 euro (bambini fino a 10 anni gratis).

segreteria@roccadiluna.com

www.roccadiluna.com

#roccadiluna2020