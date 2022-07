Montefiore: la pianista Rita Marcotulli apre in anteprima il Siege Jazz Festival

Sarà la pianista Rita Marcotulli la protagonista della serata di anteprima del Siege Jazz Festival, l’innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell’associazione culturale Aktivamente, che durante l’estate porterà la grande musica jazz nella cornice dell’Arena Raciti. Il sipario si alzerà ufficialmente sabato 9 luglio in compagnia di una delle pianiste e compositrici più famose d’Italia. Marcotulli porterà in scena “Piano solo”: un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo, dando vita a composizioni originali ma anche suggerite dalle emozioni del momento con una buona parte di improvvisazione. Il concerto del 9 luglio (biglietti disponibili sulla piattaforma LiveTicket: https://www.liveticket.it/siegejazzfestival#EventsTitleAnchor) farà da apripista alla rassegna vera e propria: dal 28 luglio al 6 agosto, sul palco dell’Arena Raciti si alterneranno artisti nazionali e internazionali, che con le loro note renderanno magica e indimenticabile l’atmosfera in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Di seguito invece le altre date: tutti i concerti si svolgeranno alle 21.15 nell’Arena Filippo Raciti (Montefiore Conca). Già partite le prevendite dei biglietti, disponibili sulla piattaforma Live Ticket: https://www.liveticket.it/siegejazzfestival#EventsTitleAnchor

Lug 28 – Massimiliano Rocchetta Quartet – Special Guest Dave Weckl – Intelligente Naturali

Lug 29 – Stefania Tallini & Grabiel Grossi – Brasita – Special Guest Jaques Morelenbaum

Lug 30 – Bosso & Giuliani – Connection

Lug 31 – Gegè Telesforo 5Tet – Impossible Tour

Ago 01 – Manuela Evelyn Prioli Quartet – “Soul Divas in Jazz” – Special Guest Max Ionata

Ago 02 – Machine Head Quintet – Runaway

– Runaway Ago 03 – Olivia Trummer Trio – For You

Ago 04 – Giacomo Uncini 4Tet

Ago 05 – Luca Aquino / Giovanni Guidi Duo

Ago 06 – Pasquale Stafano / Gianni Iorio – Mediterranean Tales

Rita Marcotulli

Pianista e Compositrice ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia musica classica e con il Maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. Comincia a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni settanta e successivamente inizia a collaborare con svariati artisti internazionali, per citarne alcuni: Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Norma Winstone Nel 1987 viene votata Miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista Musica Jazz. Nel 1989 entra a far parte nel gruppo di Billy Cobham con il quale si esibisce in tutto il mondo. Nel 1992 entra a far parte del gruppo di Dewey Redman con il quale collabora per 15 anni suonando in tutta Europa e SudAmerica Poi si trasferisce in Svezia, collaborando con musicisti nord europei come: Palle Danielsson, Marilyn Mazur, Jon Christensen, Niels Petter Molevar, Anders Jormin, Tore Brumborg. Queste collaborazioni, influenzano e consolidano il suo modo di comporre. Tornata in Italia collabora fra gli altri con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele. Nel 1996 accompagna Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo. Più recentemente ha partecipato alla realizzazione del film Basilicata Coast to Coast, per il quale si è occupata della colonna sonora.Grazie a questo lavoro la Marcotulli ha ricevuto il Ciak d’oro nel 2010, il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e il Premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz. Nel febbraio 2013 è membro della giuria di qualità alla 63a edizione del Festival di Sanremo, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nel 2017 è stata nominata Ambasciatore dell’ Umbria nel mondo. Nel 2019 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella consegna a Rita il premio onorario come Ufficiale della Repubblica e ancora nel 2019 la nominations come membro della Royal Accademy di Svezia istituita nel 1774 dal re Gustavo. Oggi Rita Marcotulli è una pianista e compositrice famosa. Rispettata per il suo stile di suono unico e la capacità di improvvisare. La sua fonte di ispirazione è vasta e include anche influenze dalla musica brasiliana, africana e indiana.

Info:

https://siegejazzfestival.it/