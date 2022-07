Montefiore: mercoledì presentazione mappa dei sentieri CAI e concerto

Una serata da non perdere quella di mercoledì 6 luglio, a partire dalle 20.30, nell’Arena Filippo Raciti di Montefiore Conca. Si comincia con la presentazione ufficiale della nuova mappa dei sentieri realizzati dal CAI (Clup Alpino Italiano). Chi lo desidera, potrà ritirare la mappa che descrive nel dettaglio 40 chilometri di itinerari adatti a tutti gli escursionisti: dalle passeggiate alle camminate più impegnative. Seguirà il concerto del duo Montefiore Cocktail.

I Montefiore Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano nonché uno dei nomi più importanti della scena di musica lounge mondiale, dalla metà degli anni ’90 ad oggi. Da più di 25 anni producono e “servono” la loro musica, sia che si tratti di brani composti da loro stessi che di cover di classici della musica da ballo a brani da intrattenimento leggero o da ascolto (dicesi anglosassonicamente: Easy Listening, Lounge, Cocktail…)

Hanno inciso 9 album, jingle pubblicitari, sigle radio-televisive (sigla di “AFFARI TUOI”, orchestra fissa a “NDP” su LA7, 2 brani nel film ’L’ULTIMO BACIO”, 3 brani nella colonna sonora di “SEX AND THE CITY”ecc…) e sono presenti in numerosissime compilation.

Di recente collaborano alla colonna sonora de IL MIGLIORE docufilm RAICINEMA dedicato a Marco Pantani.