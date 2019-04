Montefiore, presentata la lista civica “Insieme”

Venerdì 26 aprile, presso il Municipio di Montefiore Conca, è stata presentata ufficialmente la lista civica “Insieme per Montefiore” del candidato Sindaco Filippo Sica (45 anni), per le prossime elezioni amministrative di domenica 26 Maggio 2019.

I candidati al Consiglio comunale sono: Erika Mancini (37 anni), Francesco Taini (27 anni), Simone Mazzi (44 anni), Silvia Pangrazi (39 anni), Filippo Michele Tarchini (39 anni), Mirco Muccini (23 anni), Tamara Fornari (56 anni), Andrea Imbrunetti (46 anni), Lorenzo Bernardi (53 anni) e Carlo Banci (65 anni). Uomini e donne dai 23 ai 65 anni impegnati professionalmente nel mondo del lavoro e del sociale, che si considerano “gente comune al servizio del bene comune”.

Sono mesi che il candidato Sindaco Filippo Sica ed il suo gruppo, lavorano intensamente al programma di governo per riportare al centro del dibattito politico il senso di appartenenza alla comunità montefiorese di tutti i cittadini, dalle frazioni al Borgo.

In una nota egli specifica che: <<Insieme per Montefiore nasce per porre i bisogni del cittadino al centro di un completo programma di governo che cambierà il rapporto tra le istituzioni ed il cittadino. Ci siamo presentati in anticipo a marzo in modo da avere la possibilità di creare un percorso da condividere con la cittadinanza, con la quale saranno previsti incontri in ogni frazione, perché il nostro attuale programma continuerà ad essere scritto anche e soprattutto in base a ciò che ci verrà chiesto durante gli incontri, ascoltando le istanze dei nostri cittadini, anche dopo la campagna elettorale.

Rappresenteremo un nuovo punto di riferimento per TUTTI i montefioresi, la certezza di una lista non politicamente schierata, composta da persone dalle facce pulite, per le quali onestà e rispetto sono e saranno sempre le fondamenta su cui costruire insieme un nuovo futuro per Montefiore, partendo dalla professionalità di ogni singolo componente della lista, nei diversi specifici settori da amministrare, sia quello turistico che commerciale, urbanistico, artigianale, sociale, della sicurezza e dell’ordine pubblico, dimostrando di avere le idee chiare e concrete.>>

È possibile da oggi seguire tutti gli aggiornamenti della Lista Civica in merito alle prossime elezioni collegandosi alla pagina Facebook: insieme per montefiore”