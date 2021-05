Montefiore, tiro con l’arco: gli arcieri fondano l’associazione Artemide Valconca

E’ nata a Montefiore la nuova associazione Apollo Artemide Valconca a.s.d., fondata da un gruppo di arcieri locali del territorio che mirano a promuovere e incentivare la pratica del tiro con l’arco sportivo nei comuni della vallata. Per tale motivo sabato 22 maggio è stato organizzato, nella splendida cornice del campo sportivo comunale montefiorese di via Spogna, un open day aperto a tutti i partecipanti dai 9 fino ai 99 anni.

L’open day si articolerà in tre distinti turni (15.30-16-50, 17-18.20 e 18.30-20). Per una gestione ottimale delle attività (anche in relazione alle norme di prevenzione anti-Covid) è necessaria la prenotazione al numero 3713125363. Apollo Artemide Valconca a.s.d è una realtà associata al Coni e ad Asi. Maggiori informazioni possono essere reperite sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ArcieriValconcaASD. Altri open day saranno organizzati nelle prossime settimane per favorire la partecipazione di tutti gli aspiranti arcieri interessati