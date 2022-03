Montegridolfo: dalla Provincia contributo per il progetto di valorizzazione della rete sentieristica

Un progetto per il recupero dei percorsi naturali e dei sentieri per un totale di dieci chilometri. Il Comune di Montegridolfo punta sullo sviluppo attraverso iniziative di valorizzazione della propria rete sentieristica, anche in chiave di rilancio turistico. La Provincia ha recentemente stanziato 360mila euro per la manutenzione dei sentieri: il progetto elaborato dal Comune di Montegridolfo, attraverso il proprio assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione, è risultato destinatario di un contributo da 21mila euro. Sarà così finalmente possibile mettere mano alla rete di percorsi che si snodano sul territorio comunale, che da tempo necessitano di interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e sistemazione. Si tratta da un lato di un segnale di attenzione verso la comunità di Montegridolfo e verso le sue risorse naturali. Dall’altro tuttavia i percorsi, una volta rimessi in sesto, potranno rappresentare uno strumento di promozione territoriale e un veicolo per intercettare tipologie di pubblico diverso. Si pensi, ad esempio, agli appassionati di trekking ed escursioni, interessati alla scoperta del paesaggio della Valconca; a quelli di storia (alcuni sentieri sono legati ai rifugi della Linea Gotica) o al pellegrinaggio religioso verso destinazioni quali il Santuario di Trebbio e la Chiesa di San Pietro. Il tutto, naturalmente, in un’ottica di sistema e attraverso un’opera di connessione e ricongiungimento con la rete sentieristica degli altri Comuni della valle del Conca e delle Marche. Un progetto, quello per il recupero e la sistemazione dei percorsi, che si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio paesaggistico che l’amministrazione comunale di Montegridolfo sta portando avanti ormai da diversi anni. Una strategia che orbita anzitutto attorno agli elementi rappresentati dal Castello e dalla collina circostante, sottoposti a tutela paesaggistica per effetto di un Decreto ministeriale del 16 dicembre 1976 che li ha dichiarati bellezze di pubblico interesse naturale, estetico e tradizionale. E’ da questo presupposto che traggono spunto alcune delle iniziative di sensibilizzazione, riscoperta e valorizzazione messe in campo nel tempo dall’amministrazione comunale. Si pensi ad esempio a “Incontriamo il Paesaggio a Montegridolfo”, che ha portato i professionisti dei beni culturali e del paesaggio ad incontrarsi nella cornice del borgo, ma anche al festival “Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo”, rassegna cinematografica giunta ormai alla sua seconda edizione (la terza è in fase di definizione) che trasforma i luoghi più simbolici del paese in arene per spettacoli sotto le stelle, proponendo film che hanno come filo conduttore proprio il tema del paesaggio. Da rimarcare infine il grande impegno dell’amministrazione sul fronte della progettualità, attraverso la presentazione di bandi che mirano ad intercettare fondi, contributi e stanziamenti. Una politica lungimirante che genera autorevolezza per la qualità dei progetti e produce effetti, ora e per il futuro della comunità.