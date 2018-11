Morciano capitale dei corsi per istruttori di tennis?

Riflettori puntati sul Pala 360 Sport di Morciano, che nei giorni scorsi ha ospitato i corsi per istruttori nazionali di tennis organizzati dal settore nazionale ASI e dalla società ‘360 Sport’. Tanti gli iscritti arrivati appositamente nel capoluogo della Valconca da ogni parte d’Italia, dalla Puglia alla Lombardia passando per la Toscana, oltre naturalmente ad Emilia – Romagna e Marche. Per l’occasione l’ex bocciodromo, che oggi accoglie le attività indoor del Circolo Tennis, si è trasformata in una vera e propria scuola, con lezioni di gruppo, approfondimenti, dimostrazioni pratiche alla presenza di esperti ed istruttori qualificati. Nell’arco di quasi dieci anni ASI Tennis ha formato oltre 600 istruttori provenienti da tutta Italia. Tra questi pure Francesco Gazze’, fratello del cantante Max. “Questo corso non solo ha rivoluzionato il mio modo di insegnare, ma anche la mia vita” ha dichiarato. Visto il grande successo e l’alto numero di richieste, ‘360 Sport’ è già al lavoro per organizzare i corsi del prossimo anno. Nel frattempo Morciano di Romagna si conferma sempre di più punto di riferimento per la formazione sportiva a livello nazionale e regionale grazie ai corsi per operatori sportivi di 1° livello, che si terranno dall’8 al 9 dicembre. Il corso permetterà agli iscritti di conseguire l’apposito diploma e il tesserino tecnico, oltre all’iscrizione all’albo nazionale degli operatori ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane). Possibilità, per gli insegnanti scolastici, di utilizzare il bonus della Carta del docente per il pagamento della quota di iscrizione. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il 3339445214. Si ricorda che ‘360 Sport’ è una delle poche realtà a livello regionale ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di ingresso e di fine anno, passaporto sportivo e metodi di insegnamento all’avanguardia).

