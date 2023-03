Morciano in festa per l’apertura dell’Antica Fiera di San Gregorio

Tutto esaurito all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna per l’inaugurazione dell’edizione 2023 dell’Antica Fiera di San Gregorio, in programma fino al 12 marzo prossimo. Il taglio del nastro dell’esposizione campionaria, in corso al padiglione fieristico, è stato affidato a Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale, Rapporti con Ue, e al sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti. Presenti all’inaugurazione i Parlamentari Jacopo Morrone, Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, la Presidente dell’Assemblea Regionale Emma Petitti, la consigliera regionale Nadia Rossi, i sindaci dei Comuni del circondario, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, le autorità civili e militari.

Dal palco dell’Auditorium della Fiera, Calvano ha lodato l’importante lavoro svolto in sinergia dai sindaci della Valconca per lo sviluppo del territorio. Lavoro che si è tradotto in un rilancio dell’ente di riferimento, l’Unione dei Comuni della Valconca, sempre più protagonista dei progetti di crescita che coinvolgono in maniera diretta i nove Comuni della vallata. Calvano ha confermato la volontà della Regione Emilia-Romagna di essere al fianco ai cittadini e alle imprese della Valconca. Da parte dell’assessore regionale un richiamo alla collaborazione tra settore pubblico e privato e un appello ai giovani presenti in sala, affinché continuino a coltivare le loro passioni.

Dopo il taglio del nastro e una sosta dell’assessore regionale agli stand del Comune di Morciano di Romagna, dell’Unione Valconca e della Pro Loco di Montescudo – Monte Colombo, la cerimonia è proseguita nell’Auditorium della Fiera con il concerto dell’orchestra “Note in festa”, composta da docenti e studenti dell’indirizzo musicale dell’I.C. Valle del Conca.

Il Sindaco Giorgio Ciotti, ricordando che nel 2023 ricorre il 50esimo anniversario della fondazione del polo scolastico superiore morcianese, ha quindi consegnato quattro riconoscimenti alle “eccellenze morcianesi”. Si tratta di quattro cittadini che si sono distinti nel campo del commercio e dell’economia, Umberto Zanni, Gianenrico Ghigi, dell’istruzione e della pubblica amministrazione, Benito Balzani (alla memoria), Atos Berardi.

Per nove giorni le vie del paese saranno animate dagli stand dedicati al commercio ambulante e allo street food, dalle attrazioni del luna park, dalle mostre di piante e fiori, macchine agricole e industriali, mentre nelle osterie temporanee, nei ristoranti e nei locali morcianesi si potrà brindare e degustare le migliori proposte dell’enogastronomia locale. Da non perdere gli spettacoli serali all’Auditorium della Fiera, che spazieranno dalla musica al teatro passando per gli spettacoli comici e le commedie dialettali, così come l‘esposizione campionaria presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio. Sabato 11 marzo e domenica 12 marzo riflettori puntati sul Foro Boario, in via Stadio, cuore pulsante della manifestazione e luogo in cui rivivono le antiche tradizioni della Fiera millenaria: in arrivo allevatori da tutta la Regione per le mostre di bovini, ovini e cavalli, con la premiazione dei migliori esemplari nella giornata di domenica.

Gli spettacoli serali

Ricco il calendario di spettacoli serali nella cornice dell’Auditorium della Fiera (inizio ore 21), in collaborazione con ATER Fondazione. Dopo “Kirkos”, in programma sabato 4 marzo, domenica 5 marzo dalle 16.30 per la rassegna “Sciroppo di teatro” andrà in scena “Il seme magico” di Teatro Perdavvero. Alle 21 risate assicurate con la coppia di comici Bicio & Boni. Lunedì 6 marzo spazio alla commedia dialettale con “agl’oche ad Pilicon” portata sul palco dalla Compagnia “La Carovana”. Martedì 7 marzo tocca a Miami and the Groovers con “C’era una volta in America”: un viaggio tra le canzoni di Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Rolling Stones, Clash e molti altri. Mercoledì 8 marzo a Morciano di Romagna sarà protagonista Natalino Balasso con “Balasso fa Ruzante”, mentre giovedì 9 marzo spazio al saggio-spettacolo dell’associazione DEA del Centro Danza La Plume. Venerdì 10 marzo ancora musica con “CAROSONAMENTE” di Peppe Servillo & Solis String Quartet. Sabato 11 marzo a far ballare e cantare il pubblico saranno gli scatenati ragazzi del “Bar Mario” con un tributo a Luciano Ligabue. Domenica 12 marzo gran finale con “e fèva bén Niròn”, commedia dialettale della compagnia “I senza prescia”.

Informazioni dettagliate sugli spettacoli disponibili su:

https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/il-comune/fiera-di-san-gregorio-2023-programma/

Le novità dell’edizione 2023

In piazza del Popolo, per tutta la durata della Fiera, prenderà vita la “Piazza dei Motori”, a cura della Nuova SAM con le ultime novità per gli appassionati di due ruote e un angolo dedicato ai mezzi protagonisti del Rally Dakar. Domenica 12 marzo, in via Stadio, arriverà invece “Valconca Tractor”, prima esposizione macchine agricole dei trattoristi romagnoli della Valconca. Durante la giornata si terranno incontri in cui gli agricoltori della zona racconteranno cos’è il lavoro dell’ agricoltore, cosa bisogna sapere per fare un acquisto consapevole al supermercato e tante altre curiosità sul mondo agricolo.

Tanti gli stand da scoprire all’interno del padiglione fieristico di via XXV Luglio. Tra gli appuntamenti da non perdere, la Fiera dell’Elettronica (4-5 marzo) con prodotti nuovi e usati di informatica, telefonica, software, accessori. Dal 10 al 12 marzo in alto i calici con Morciano Wine Festival: un tour con calice alla mano per conoscere le tipicità e le eccellenze vinicole dei territori e delle Regioni italiane, con la partecipazione dei vignaioli delle piccole realtà emergenti e di quelle già affermate. Gli amanti dei motori non possono lasciarsi sfuggire la Subaru ex ufficiale del WRC presso lo stand della Nuova Sam. Lo stand dell’istituto superiore ‘Gobetti – De Gasperi’ ospiterà laboratori e attività formative, mentre presso lo stand del G.I.V. Valconca sarà possibile conoscere da vicino l’attività della Protezione Civile. Presso lo stand del Comune di Morciano di Romagna ci sarà invece una mostra dedicata al progetto del nuovo centro culturale polivalente ‘Umberto Boccioni’.

Programma completo dell’Antica Fiera di San Gregorio disponibile su: