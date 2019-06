Moto contro auto fra Rimini e Riccione, centauro ferito

Schianto in tarda mattina a Miramare, di fronte alla colonia Bolognese a pochi metri dal confine con Riccione. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando una moto Yamaha MT che procedeva in via Principe di Piemonte in direzione di Riccione si è improvvisamente trovata di fronte un’automobile, una Volkswagen Polo bianca con targa sammarinese, che provenendo dalla direzione opposta stava svoltando a sinistra, probabilmente per guadagnare un parcheggio presso la pista di go kart.

Nell’urto il centauro, un 32 enne di Morciano che viaggiava con alcuni amici anch’essi con le loro moto, è stata scaraventato sull’asfalto subendo ferite di una certa serietà. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini con il codice di media gravità.



Sul posto la polizia municipale di Rimini, che ha provveduto anche a restringere la corsia per effettuare i rilievi del caso.