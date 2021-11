Il musicista morto di Covid, Cesare Pedoni sarà ricordato con un concerto della AB Rimini Big Band. L’orchestra si esibirà sabato 20 novembre ore 20.45 Teatro ‘Battelli’ di Macerata Feltria.

“Quello stramaledetto virus ti ha portato via lo scorso anno. Ci manca la tua tromba, ci manchi tu. Noi ti ricorderemo come sappiamo fare, suonando e lo faremo nel tuo paese natale, Macerata Feltria in quel teatro ove sono riecheggiate le prime note della tua tromba.”

Cesare Pedoni era nato l’8 marzo 1963 a Macerata Feltria. Nei primi anni 80 ha iniziato, appena diplomato a suonare musica classica girando il mondo con il Quintetto Rossini di Pesaro. A metà anni 80 è passato alla musica da ballo suonando prima con l’orchestra di Claudio Casadei, poi con Genio e i Pierrots e infine, nel 1992 con Raul Casadei fino al 98 anno in cui fondó i Fratelli d’Italia che lasciò nel 2000 per tornare con Genio e i Perrots, orchestra nella quale suonó fino alla fine della sua carriera di Musicista. In quest’ultimo periodo Cesare Pedoni ha suonato costantemente anche con la Rimini Big Band e la Banda città di Rimini.

La A.B Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini si esibirà Sabato 20 novembre pv alle ore 20.45 presso il Teatro Battelli di Macerata Feltria ricordando Cesare.

La AB Rimini Big Band è parte integrante della Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini. Attiva da diversi lustri, è considerata una tra le migliori formazioni jazz nel panorama emiliano-romagnolo. In occasione del concerto del 20 novembre pv proporrà il seguente programma:

Sigla-Impulso musicale di Antonio Bertozzi;

Pennsylvania 6-500 di Jerry Gray;

Fly me tu the moon di Bart Howard (voce solista Gisella Munoz);

An Ellington tribute di John Berry;

Fantasy di Maurice, Verdine White and Eddie Del Barrio (arr. Sammy Nestico);

Misty di Errol Garner (voce solista Gisella Munoz);

Sweet Georgia brown di Ben Bernie, Maceo Pinkard and Kenneth Casey (arr.Sammy Nestico);

Fun Time di Sammy Nestico;

Almost like being in love di Lerner and Loewe (arr. Lennie Niehaus) (voce solista Gisella Munoz);

Switch in Time di Sammy Nestico;

Children of Sancez di Chuck Mangione (adattamento di R. Angelini) (flicorno solista Giuseppe Belemmi);

Night and day di Cole Porter (arr. Dave Wolpe) (voce solista Gisella Munoz);

Sir Duke di Stevie Wonder (arr. Philip Mossman);

America di Hengel Gualdi (clarinetto solista Renzo Angelini);

It’s only a paper moon di Harold Arlen (arr. Jerry Nowak) (voce solista Gisella Munoz);

A taste of Honey di Bobby Scott e Ric Marlow;

Big swing face di Bill Potts;

In the mood di Joe Garland (arr. Glenn Miller).

L’ingresso è libero rispettando le disposizioni anticovid

Per Info: 3316468363

FB bandacittadirimini