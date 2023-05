Nadia Rossi (PD): “Nomina Bonaccini commissario non può essere terreno di rivalsa politica”

Nel giorno in cui l’Italia si ferma per il lutto nazionale per le vittime dell’alluvione, l’Assemblea Legislativa regionale è convocata per una informativa a seguito dei recenti tragici fatti.

La consigliera regionale Pd Nadia Rossi replica sulla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione. “La ricostruzione post sisma dimostra l’efficacia del modello attivato in Emilia-Romagna, che vede il presidente Stefano Bonaccini commissario di Governo alla ricostruzione. La nomina del commissario alla ricostruzione post-alluvione, non può essere terreno di rivalsa politica, né l’incarico di commissario una ‘promozione’, come affermato in Aula dal consigliere Montevecchi della Lega: in Romagna soprattutto si tratta invece di far ripartire territori e comunità spezzate, come fatto in Emilia nel 2012. Peraltro, consiglio alla Lega di rileggersi le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato come a commissario alla ricostruzione venga solitamente nominato il presidente di Regione, cosa auspicata anche da tutte le parti sociali dell’Emilia-Romagna, imprese e sindacati. È una scelta che va fatta non con logiche politiche e di posizionamento per il futuro, ma unicamente con logiche di pragmatismo e serietà, per ricostruire il prima possibile e bene”.