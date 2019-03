Politica in fermento a Santarcangelo in vista dell’appuntamento adelle amministrative di fine maggio. La lista civica Una Mano per Santarcangelo e l’associazione Pensare Santarcangelo danno vita ad un nuovo soggetto politico. Non è ancora chiaro se si presenteranno in coalizione con il centrosinistra per sostenere il sindaco uscente Alice Parma oppure da soli con un loro candidato a sindaco.

Questa la nota stampa dei due movimenti civici.

“I percorsi dell’associazione Pensare Santarcangelo e della lista civica Una Mano per Santarcangelo si uniscono per dare vita ad un soggetto comune. La nuova entità civica nasce con la consapevolezza – e lo scopo dichiarato – di presentare ai cittadini un nuovo progetto e, soprattutto, un nuovo soggetto con una propria visione di Santarcangelo.

La decisione, maturata in questi giorni a conclusione di un confronto iniziato da tempo, si fonda su una comune visione politica e amministrativa della città di Santarcangelo.

Un progetto e una visione che affondano le proprie radici, da un lato, nella solida esperienza della lista civica Una Mano per Santarcangelo (da oramai un decennio impegnata in una opposizione sempre critica ma costruttiva) e, dall’altro, nelle nuove energie e proposte portate dall’associazione PenSa.

Nelle settimane di confronto che hanno portato a questa scelta, è emersa una complementarietà di esperienze e punti di forza tra le due realtà, il cui sbocco naturale non poteva che essere quello di intraprendere un percorso comune. Questo nuovo soggetto rappresenta una vera ed innovativa entità civica, che nasce a Santarcangelo per Santarcangelo, senza ambizioni provinciali, regionali o nazionali, spinta unicamente dalla volontà di lavorare per il bene di questa comunità.

È proprio questa la prima ed importante differenza rispetto ad altre liste – civiche o presunte tali – che nascono da interessi e strategie sovracomunali e che considerano Santarcangelo un mero banco di prova per un disegno politico più ampio e, in definitiva, lontano dalle esigenze della città.

La visione comune di PenSa e Una Mano per Santarcangelo spazia dalle politiche sociali ai servizi alla persona, dalla tutela del territorio alle politiche ambientali, dallo sviluppo economico a quello della comunità cittadina: nuclei tematici che saranno presentati progressivamente, man mano che procederà l’elaborazione dei contenuti.

Con la nascita della nuova lista civica unitaria e la presentazione del simbolo la sfida è lanciata. La sfida per una Santarcangelo sempre più inclusiva, aperta, innovativa e sostenibile. Dove ciascuno potrà e dovrà contribuire a pensare il futuro e a dare una mano per realizzarlo in prima persona.