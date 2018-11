Natale, Cattolica si trasforma nella “Regina di Ghiaccio”

Cresce giorno dopo giorno l’attesa per l’inaugurazione del villaggio natalizio di Cattolica. Ancora qualche giorno di attesa e poi da sabato 24 novembre Cattolica sarà la “Regina di Ghiaccio” che ospita il Santa Claus Village. Il taglio del nastro è previsto alle 15 in piazza della Repubblica con il Sindaco Mariano Gennari pronto a consegnare la prima letterina dei desideri a Babbo Natale. “Quest’anno – spiega il Primo Cittadino – facciamo un importante salto di qualità, allestendo un villaggio che coinvolge l’intera città. Le proposte sono pensate per soddisfare più pubblico, dai grandi ai piccini, dai turisti ai tanti romagnoli che ci verranno a trovare nei fine settimana e nei festivi. Tutto è pensato e finalizzato a consolidare il ruolo di “Cattolica città del Natale” con benefici per i nostri operatori”.

Il più grande villaggio natalizio della Riviera Adriatica: un chilometro tra spettacoli, mercatini, giochi, pista di ghiaccio, salotto gourmet e shopping. In centro città, nei luoghi più suggestivi e frequentati, sarà presente Babbo Natale in carne ed ossa e ci saranno una miriade di opportunità di divertimento per le famiglie con bambini.

Nel dettaglio, in piazza della Repubblica un grande tendone ospiterà spettacoli dal vivo, musical e giochi per bambini. Attorno si svilupperà un mercatino e una zona food. Si potrà incontrare Babbo Natale in una casetta di legno ed i bambini potranno spedire le letterine in un ufficio postale. Molte attenzioni sono dedicate alle famiglie, con un’equipe di animatori che seguirà i più piccoli, proponendo anche spettacoli di magia, esibizioni e laboratori didattici

Passeggiando in centro città attraverso un piacevole percorso, in piazza Roosvelt sotto il grande albero di Natale si incontreranno i giochi allestiti per bambini, mentre la piazza del Mercato Coperto ospiterà un altro albero ed i Mercatini di Natale. In viale Bovio saranno collocate le casine gourmet, fino ad arrivare in piazza 1° Maggio dove troveranno spazio il “Villaggio Pejo”, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la ruota panoramica ed altri stand.

La Regina di Ghiaccio e il Santa Claus Village Cattolica vengono promossi in tutta Italia ed in questi giorni si sta svolgendo una massiccia campagna promozionale nell’Emilia Romagna e nelle Marche. Dopo l’inaugurazione, per le prime settimane il villaggio sarà aperto nei weekend, dalle ore 10 alle 19. Negli stessi orari è prevista l’apertura durante il ponte dell’Immacolata 8 e 9 dicembre, sabato 15 e domenica 16 dicembre, dal 22 al 26 dicembre, dal 29 dicembre al 1° gennaio, il 5 e 6 gennaio. Gli orari variano in alcune date eccezionali, come ad esempio la vigilia di Natale, Natale, Capodanno, alcuni festivi e prefestivi in occasione di iniziative a tema e spettacoli.

Questo il programma giornaliero dei giorni di apertura del Santa Claus Village:

• dalle 10.00 alle 10.15 – CORI NATALIZI D’ENTRATA

• dalle 10.00 alle 19.00 – MERCATINO DI NATALE

• dalle 10.15 alle 19.00 – TRUCCABIMBI

• dalle 10.15 alle 19.00 – RADIO SANTA CLAUS (Filodiffusione)

• dalle 10.15 alle 19.00 – VISITA NELLA CASA DI BABBO NATALE (Villaggio Elfico)

• dalle 10.15 alle 19.00 – LA LETTERINA DI NATALE (Ufficio postale c/o Villaggio Elfico)

• dalle 10.15 alle 19.00 – GOMMOLANDIA (Palatenda)

• dalle 10.15 alle 19.00 – IN GIRO SUL TRENINO ARTICO (Palatenda)

• dalle 10.15 alle 19.00 – ANIMAZIONE (Villaggio Elfico)

• 11.00 – Christmas Show, Aspettando il Natale (Palatenda)

• 12.30 – A Pranzo con Babbo Natale (Zona Truck Food)

• 14.00 – Christmas Show, Aspettando il Natale (Palatenda)

• 14.30 – Cine Racconti Natalizi

• 15.15 – Spettacolo in Circo (Palatenda)

• 16.00 – Christmas Show, Aspettando il Natale (Palatenda)

• 17.00 – Baby Christmas Dance (Palatenda)

• 17.30 – Peter Pan (Anticipando Favolandia – Palatenda)

• 18.00 – Spettacolo in Circo (Palatenda)

• 18.30 – Salutando Babbo Natale