Nel riminese previste 14.400 assunzioni fino a luglio, oltre 3.500 solo a maggio

Sono 25.530 le assunzioni previste nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il periodo maggio-luglio 2021 secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi.

Su base nazionale, gli ingressi previsti nel solo mese di maggio sono 390.000, di cui il 9,3% (36.400) in Emilia-Romagna. Il 19,1% del dato regionale, pari a n. 6.970 ingressi previsti, attengono all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, il 3,1% di incidenza in più del mese trascorso, in linea con l’avanzare della stagione estiva e delle aperture di attività rispetto alle rilevazioni precedenti.

Per la provincia di Rimini al primo posto in valore assoluto si presentano i Servizi di alloggio/ristorazione/turistici; per Forlì-Cesena il Commercio. Servizi alle persone e Costruzioni sono al secondo e quarto posto nel riminese, al terzo e quarto nel forlivese-cesenate. Ancora al quarto posto per la provincia di Rimini si trovano i Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, mentre in provincia di Forlì-Cesena in quinta posizione ancora i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

I risultati dell’indagine per la provincia di Rimini

L’indagine rileva 14.440 entrate previste nel trimestre maggio-luglio 2021, mentre per il solo mese di maggio sono 3.530. Di queste, il 90% riguarda lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) e il restante 10% lavoratori con contratti di lavoro diversi (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze).

Il maggior numero di entrate previste nel mese di maggio 2021 si registra nei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (pari a 1.150 nel mese di maggio e 6.120 nel trimestre in corso), seguito dai servizi alle persone (540 ingressi e 2.730), che superano per la prima volta dopo mesi il commercio (470 e 1.500), dai servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (360 e 1.240) e dalle costruzioni (250 e 560).

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 22% dei casi, mentre l’8% delle entrate previste è destinato a personale laureato, percentuali in calo rispetto al periodo precedente. Ancora il 17% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici, quota per la prima volta al pari di quella nazionale (in calo però del 4%).

Le imprese che prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati sono in calo, comunque ancora numerose, il 22%.

Per saperne di più:

Nel sito www.romagna.camcom.it sezione Scuola-Lavoro / Orientamento, competenze e placement sono disponibili ulteriori informazioni sulle numerose attività e sui progetti della Camera della Romagna che avvicinano il sistema scolastico-formativo al mondo delle imprese e del lavoro nel territorio. Per approfondimenti ulteriori si consulti il sito: http://excelsior.unioncamere.net nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a livello nazionale, a tutte le regioni e province d’Italia, sui fabbisogni professionali delle imprese ed in particolare la pubblicazione sul digitale.

Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it.