Nicole Minetti condannata anche in appello ma con sconto, l’avvocato: “Lei come Dj Fabo”

Pene ridotte per Nicole Minetti ed Emilio Fede al processo Ruby bis. Nel secondo appello la colpevolezza è stata confermate, ritoccando però le pene: 4 anni e 7 mesi per Fede e 2 anni e 10 mesi per Minetti, per i reati di favoreggiamento e induzione alla prostituzione.

Per i due imputati il pg di Milano Daniela Meliota aveva chiesto, invece, la conferma delle condanne del precedente appello che erano state a 4 anni e 10 mesi per l’ex volto del Tg4 e 3 anni di carcere per la riminese, ex consigliera nella Regione Lombardia.

Invece, uno dei difensori di Nicole Minetti, nel chiederne l’assoluzione, l’aveva paragonata a Marco Cappato nel caso dj Fabo. L’avvocato Pasquale Pantano ha sostenuto che come nel caso di dj Fabo, morto in Svizzera col suicidio assistito, Marco Cappato ha solo aiutato quell’uomo nell’esercizio “di un diritto”, ossia la “libertà di decidere della propria vita”. Di conseguenza, anche Nicole Minetti ha solo aiutato le giovani “olgettine” ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore “nell’esercizio libero della prostituzione”: e anche questo rientra nella “libertà di autodeterminarsi”. Di qui lo stupore dei difensori per la conferma della condanna: “Sorpresi per la condanna, fu libertà sessuale”.

L’avvocato Pantano aveva anche chiesto, in alternativa all’assoluzione, il giudizio fosse sospeso chiedendo il parere della Corte Costituzionale.