Notte Rosa presentata a Rimini, grande assente Riccione, Corsini: “Brutto”

La Notte Rosa, “Il lungo Capodanno dell’estate” in programma su tutta la Riviera Romagnaola, in quella delle Marche del nord e in parte dell’entroterra, i prossimi 5 – 6 – 7 luglio, è stata presentata oggi al Grand Hotel di Rimini alla presenza di sindaci e assessori di molti comuni della Romagna. Grande assente la sindaca di Riccione Renata Tosi che aveva partecipato qualche settimana fa a una conferenza dedicata con Linus e Rudy Zerby di Radio Deejay, protagonisti nella Perla della grande notte in rosa con una serie di dj set e dirette radio che sostituiranno la presenza di artisti sul palco Riccione se. E la sua non presenza – per meglio dire- non è di certo passata inosservata. L’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, nel suo intervento conclusivo ha chiosato: “Sono molto dispiaciuto per l’assenza dei rappresentanti di Comuni importanti. Quando parliamo di Notte Rosa parliamo di un miracolo a cui contribuiscono amministrazioni di sinistra, di destra e anche pentastellate”. Una frecciata, quella di Corsini che non è di certo passata indifferente di fronte alla platea di giornalisti e operatori presenti.

L’evento

Nella capitale della Riviera, Rimini, ancora non sono finiti gli allestimenti della Molo Street Parade, la grande festa in programma sabato 29 giugno, che già i veli si alzano sul palinsesto della quattordicesima edizione della Notte Rosà di scena in tutta la Riviera venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio prossimi.

Vale la pena di partire dallo spettacolare concerto dei fuochi d’artificio previsto da Comacchio fino a Pesaro, simbolo di un motto “Revolution” che unirà seppure per un weekend più di 100km di festa ma non solo.

I riflettori rosa si accenderanno anche nell’entroterra, a Castrocaro, a Coriano, a Gradara ma non solo anche a Ferrara sul maestoso Castello degli estensi. Non solo il colore che addobberà in monumenti ma anche un cartellone composto da più di 200 eventi.

Tutti i Concerti

A Rimini il grande concerto dj Francesco De Gregori, già più volte ospite del “Capodanno dell’estate” in Piazzale Fellini a Rimini alle ore 21.30 per una data del tour DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE.

Bellaria un gran spolvero la sera del 5 luglio con il concerto di Mahmood, l’attesissimo vincitore del festival di San Remo, di scena in spiaggia al Becky Bay.

Giusy Ferrari sarà a Marina di Ravenna sul palco di Piazza Dora Markus alle ore 22.00 e Baby K al Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) in Piazza Italia alle ore 21.30. A Riccione dalle ore 22.00, si svolgerà l’anteprima di Deejay on Stage, il contest estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana. Gene Gnocchi va in scena a Pesaro con lo spettacolo “Sconcerto Rock” in Piazzale Della Libertà alle ore 21.15, Paolo Belli Band sono in concerto ai Giardini Don Guanella di Gatteo a Mare alle ore 21.30, gli Stadio si esibiscono sabato 6 luglio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina alle ore 22.00. A Cattolica il 5 luglio ci saranno Federica Carta & Shade in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00 e il 6 luglio Tiromancino, mentre il venerdì a San Mauro Mare (FC) Mirco Casadei & L’Orchestra porteranno in Parco Stefano Campana alle ore 21.30 il loro nuovo pop-folk. Non mancherà anche il tradizionale appuntamento di RADIO BRUNO ESTATE: la radio più popolare dell’Emilia Romagna inaugurerà il nuovo tour estivo da Piazza Andrea Costa a Cesenatico (RN) e porterà in scena Nomadi e Le Vibrazioni.

Non mancheranno momenti suggestivi come LA NOTTE ROSA AL CASTELLO di FERRARA, appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI a Bellaria Igea Marina, e grandi eventi di cultura con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini della grande mostra “Revolution” o l’anteprima, a San Marino, di un festival di rilevanza internazionale per il teatro come il SANTARCANGELO FESTIVAL in programma il 5 e 6 luglio a San Marino, che ospiterà il suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni PABLO ESBERT e FEDERICO VLADIMIR, allestito con una piscina olimpica come palcoscenico.