Novafeltria: domenica al Mulino della Polvere Angela Malfitano in “Patti Smith, un concerto biorock”

Nella provincia di Rimini arriva la programmazione artistica di “Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna”, iniziativa organizzata da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. Domenica 29 agosto alle ore 18, Angela Malfitano sarà ospite del Mulino della Polvere di Novafeltria.

Lo spettacolo, PATTI SMITH – un concerto biorock, è un coinvolgente reading musicale liberamente tratto dal libro Just Kids di Patti Smith, un piccolo gioiello di scrittura e confessione che racconta del suo arrivo nell’effervescente New York di fine anni Sessanta. A New York Patti incontra Robert Mapplethorpe, con il quale intreccia un cammino d’iniziazione, un’amicizia rara e preziosa, un patto esplicito di reciproco sostegno fondato sulla condivisione di sogni e dell’arte.

“…Con la sua voce, rabbiosa, febbrile, dolente, Patti incarna una delle figure più dirompenti della storia del rock.È stata definita una figura atipica – dichiara Angela Malfitano – a metà tra una oscura sacerdotessa e una pasionaria politica. Per me è e rimarrà una delle più carismatiche figure della cultura occidentale. Una poetessa, una musa, una donna che ha saputo vivere oltre le convenzioni”.

“Macinare Cultura” è un’iniziativa organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, da AIAMS Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia-Romagna e da ATER Fondazione, in collaborazione con gli otto Comuni nei quali si collocano i Mulini che aderiscono all’iniziativa, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, EmilBanca Credito Cooperativo e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei Mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. L’edizione di quest’anno ha come sottotitolo “La tradizione in movimento”, per sottolineare la necessità di recuperare la ricca tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese, ma in una chiave innovativa e sorprendente.

Mulino della Polvere

Attivo fino al secondo dopoguerra, questo mulino produceva polvere da sparo. Fino agli anni novanta del secolo scorso è appartenuto alla famiglia Marzocchi per poi passare al comune di Novafeltria. Denominazioni precedenti: Mulino della Pieve e Polverificio Bonifazi. Presente nel Catasto Gregoriano (1815-1826), nella Carta Idrologica (1889) e nella carta dell’IGM (1895 e 1937).

Info prenotazioni:

0541-845619

urp@comune.novafeltria.rn.it,

info@comune.novafeltria.rn.it