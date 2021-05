Nuovo chiringuito al bagno 34 di Rimini: L’Atollo protagonista a Giardini d’autore

Ultimo appuntamento domani sera, domenica 16 maggio, a Salotto Kapperi – Giardini d’Autore con la presentazione de L’Atollo. Ideatore del progetto è Andrea Tani, consulente retail, già restaurant manager di Quartopiano Suite Restaurant, che ha deciso di inaugurare per questa estate 2021 un nuovo locale.

Un sogno nel cassetto a cui già da tempo stava lavorando. “L’idea è nata circa quattro anni fa e ha come sfondo tutt’altra location, quella della spiaggia, che negli ultimi anni ha visto la nascita dei famosi chiringuitos. Il progetto è quello di farne uno che vada a integrare l’offerta già presente”, racconta Andrea.

L’Atollo sarà presso lo stabilimento balneare al numero 34 e avrà un format ben preciso: cibi e vini selezionati, locale aperto sin dal mattino per offrire colazione, servizio bar, aperitivo, e dopo cena.

Ci saranno serate-evento in collaborazione con alcuni chef, attività locali e con professionisti del mondo della ristorazione. Tra questi, per quanto riguarda il food, la partnership con Rinaldini, che curerà le colazioni e gli stuzzichini dedicati all’aperitivo, Birra Amarcord per quanto riguarda la birra; nei weekend Charles Flamminio, famoso mixologist, si occuperà dei cocktail abbinandoli al cibo e Francesco Falcone, wineteller affermato a livello nazionale per raccontare la carta dei vini. Ci sarà inoltre la possibilità di salutare l’alba di con le lezioni Yoga curate da Andrea Farina seguite da una colazione tutti insieme in riva al mare.

Domani sera alle 18.30 a Salotto Kapperi presso Giardini d’Autore un assaggio de L’Atollo con Andrea Tani, i fratelli Morandi del Bagno 34 di Rimini e Charles Flamminio. L’evento è a invito.