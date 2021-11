Ò vést vanghè la tèra,/ al galèini bichè sl’èra,/ al ranòci int i fès,/ ti chèmp papèvur räs,

si fér fè la calzèta,/ fè l’èrba sla falzèta,/ fè luša sla candéla,/ e se tlèr tès la téla.

Ò vést a méd e’ grèn,/ te fórne a còš e’ pèn,/ la spòja se tulèr,/ la paja me pajèr,

al fiambi me camèin,/ l’aqua giaza te cadèin,/ la bughèda tla mastèla,/ per Pasqua la zambèla.

Ò vést andè in caròza,/ e’ bréc tirè la bròza,/ camnè si zäcle ‘d lègn,/ magnè pièda e scarpégn,

i grél cantè sal zghéli,/ e al lózli säta al stèli,/ la ciòca sóra i pléin,/ e al vèci se scaldéin.

Tótt quèl ch’ò vèst alóra,/ al vurja véd ancóra,/ e du ch’al vag zarchè,/ tal ròbi vèci se marchè?

A sfurgat piutòst tla tèsta,/ tramèz’ j’arcòrd ch’im rèsta,/ per véda in futògrafia,/ quèl ch’us n’è andè via.

Ivano Aurelio Muratori

Ho visto vangare la terra,/le galline a beccare sull’aia,/ le rane nei fossi,/ nei campi papaveri rossi.

Coi ferri fare la calza,/ fare l’erba con la falce,/ fare luce con la candela,/ e col telaio tessere la tela.

Ho visto mietere il grano,/ nel forno cuocere il pane,/ la sfoglia sul tagliere,/ la paglia nel pagliaio,

le fiamme nel camino,/ l’acqua fredda nel catino,/ il bucato nel mastello,/ per Pasqua la ciambella.

Ho visto andare in carrozza,/ il somaro tirare il barroccio,/ camminare con gli zoccoli di legno,/ mangiare piada e carpigni,

i grilli cantare con le cicale,/ e le lucciole sotto le stelle,/ la chioccia sopra i pulcini,/ le vecchie sopra lo scaldino.

Tutto quello che ho visto allora,/ lo vorrei vedere ancora,/ e dove lo vado a cercare,/ tra le cose vecchie sul mercato?

Frugo piuttosto in testa,/ in mezzo ai ricordi che mi restano,/ per vedere in fotografia,/ quello che se n’è andato via.