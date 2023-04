Operazione Landayà per favoreggiamento immigrazione, un arresto anche a Rimini

Sono 17 i fermati nell’ambito dell’operazione ‘Landayà’, portata a termine dalla Dda di Catania che ha scoperto e bloccato una banda dedita al traffico di esseri umanie al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Altri otto destinatari del fermo sono al momento irrepribili. I fermi sono stati eseguiti in tre regioni italiane: Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Nella fattispecie a Rimini è stato bloccato un guineano di 27 anni.

Questi i nomi delle persone colpite dal provvedimento: Zeynoulde Abidine Balde, maliano di 33 anni, fermato a Pavia; Fode Barthe, ivoriano di 29 anni, bloccato a Genova; Mamadi Diallo, ivoriano di 24 anni, fermato a Genova; Souleymane Diarrassouba, ivoriano di 27 anni, fermato a Genova; Ibrahim Keita, ivoriano di 26 anni, bloccato a Genova; Alfousseni Sanogo, ivoriano di 24 anni, bloccato a Genova; Hadara Arouna Touma, 24enne del Burkina Faso, bloccato a Genova.

Sidiki Doumbouya, guineano di 31 anni, fermato a Savona; Yacouba Kone, ivoriano di 26 anni, fermato a Castellamonte, in provincia di Torino; Djiguiba Bayoko, ivoriano di 24 anni, fermato a Castellamonte; Yaya Konate, ivoriano di 24 anni, bloccato a Caluso, nel Torinese; Abdoulaye Eder Kadouno, guineano di 27 anni, bloccato a Rimini; Abodiul Kader Bamba, ivoriano di 26 anni, fermato a Fossano, in provincia di Cuneo; Souleymane Bamba, ivoriano di 26 anni, bloccato ad Asti; Amadou Diakite, guineano di 34 anni, fermato ad Asti; Ali Sangarè, guineano di 25 anni, bloccato a Nizza Monferrato, in provincia di Asti; Siriki Fofana, 27enne della Costa d’Avorio, bloccato a La Spezia.