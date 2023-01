“Original Friday”, film in inglese nei Giometti Cinema di Rimini e Riccione

La nuova rassegna cinematografica “Original Friday”, promossa dal Gruppo Giometti Cinema, proporrà ogni venerdì un film in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano. Per chi vuole godere della visione originale del film e sentire le voci degli attori più famosi senza doppiaggio, per chi vuole allenarsi con l’inglese al cinema e per gli studenti che possono fare esercizio divertendosi.

Il primo appuntamento dalla rassegna “Original Friday” si terrà venerdì 20 gennaio, con la proiezione di “The Fabelmans”, l’ultimo lungometraggio di Steven Spielberg. Golden Globe come miglior film drammatico per questa pellicola che parla della vita del suo autore ma anche del grande potere della Settima Arte. Spielberg ha ottenuto anche un altrettanto meritato riconoscimento sempre ai Golden Globe 2023 come miglior regista e si prepara alla corsa agli Oscar. Seguiranno, venerdì 27 gennaio Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water) il campione di incassi diretto da James Cameron. Venerdì 3 febbraio Babylon con gli strepitosi Margot Robbie e Brad Pitt, per la regia di Damien Chazelle. Venerdì 10 febbraio: Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin), un film di Martin McDonagh, premiato al Festival di Venezia, ha inoltre vinto 3 Golden Globes e ottenuto ben 8 candidature a Critics Choice Award. Venerdì 17 febbraio: Tar film con Cate Blanchett vincitrice con questo lungometraggio della Coppa Volpi, Golden Globe e, probabilmente, anche l’Oscar. Venerdì 24 febbraio Ant-Man and the Wasp: Quantumania il nuovo film di Marvel Studios dove ritroviamo Scott Lang e Hope van Dyne, insieme ai genitori di Hope, Hank Pym e Janet van Dyne, tutti di nuovo alle prese con il misterioso Regno Quantico.

Le proiezioni si tengono con spettacolo unico alle ore 21 in tutti i cinema del Gruppo Giometti che gestisce dodici multisale (quasi cento schermi) tra Toscana, Emilia Romagna e Marche: Prato OmniaCenter, Le Befane di Rimini, CinePalace di Riccione, Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Porto Sant’Elpidio, Matelica, Tolentino, Jesi.

Oltre a questa iniziativa, per promuovere la sala cinematografica, ci sono rassegne di cinema d’autore e il Circuito Giometti scende in campo con cicli di proiezioni che “strizzano” l’occhio anche al prezzo: ogni giovedì un film selezionato a soli 5€, partendo dal 19 gennaio con Whitney – Una voce diventata leggenda. Tutti i martedì pomeriggio “Cartoon”, con una pellicola dedicata a piccoli e famiglie a soli €4,50 (esclusi Riccione e Matelica), partendo il 24 gennaio con Lo schiaccianoci e il flauto magico. Non ultima l’iniziativa “Tornare conviene sempre”, infatti a fronte dell’acquisto di un biglietto d’ingresso, si riceverà sempre un buono sconto per tornare a soli €5,50.

Info: www.giometticinema.com