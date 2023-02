Ospedaletto, 19enne travolta da Mercedes presso le strisce

Una ragazza non ancora ventenne è stata investita mentre attraversava la strada a Ospedaletto di Coriano e ora si trova ricoverata all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Le sue condizioni per fortuna non sono troppo gravi e non dovrebbe essere in pericolo di viia.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Montescudo all’altezza della rotatoria all’ingresso del paese. Mentre la giovane stava attraversando è stata travolta da una Mercedes nera con targa sammarinese che proveniva dalla sua destra, condotta da un cittadino del Titano di 33 anni e diretta verso Rimini.

Nelle immediate vicinaze dell’investimento ci sono strisce pedonali e la polizia locale intercomunale di Riccione sta svolgendo rilievi per verificare l’esatto punto dell’impatto.

La ragazza dopo essere stata scaraventata a terra ha perso conoscenza per qualche istante per poi essere preda di conati di vomito. Date le sue apparenti condizioni è stato fatto giungere l’elisoccorso da Ravenna, ma poi una volta stabilizzata si è onstatato che le conseguenze erano meno serie del temuto. E’ stata comunque trasportata in volo al nosocomio cesenate con il codice di media gravità.