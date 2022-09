Ottima partita dei biancorossi che espugnano il campo dell’Entella. Prima vittoria in Liguria. 0-2

Virtus Entella – Rimini 0-2

Virtus Entella: De Lucia, Zappella, Sadiki, Chiosa (56° Pellizzer), Favale, Tascone, Paolucci (74° Morosini), Tenkorang (46° Rada), Clemenza (46° Meazzi), Faggioli (61° Zamparo), Merkaj.

In panchina: Paroni; Parodi, Reali, Barlocco; Dessena, Di Cosmo, Palmieri; Doumbia.

Allenatore: Volpe.

Rimini: Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini, Delcarro, Pasa, Rossetti, Gabbianelli (71° Tonelli), Santini, Sereni (71° Vano).

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Acquistapace; Eyango, De Rinaldis; Accursi, Mencagli.

Allenatore: Gaburro.

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Reti: 12° Sereni, 76° Santini

Maglia a striscia verticali biancocelesti per i padroni di casa, completo nero con fascia biancorossa per il Rimini.

La Virtus Entella, in testa alla classifica a punteggio pieno, è squadra costruita per competere per la promozione. Due partite due vittorie. Partita quindi difficile per i ragazzi di mister Gaburro.

Un bel primo tempo con una fase iniziale di studio e una serie di alci d’angolo, in sequenza, per i padroni di casa, senza sbocchi. Un Rimini molto ben disposto i campo, senza fronzoli (Gaburro aveva chiesto “meno fioretto e più sciabola”), con pressing alto, per niente intimorito e vigoroso atleticamente. Sono i biancorossi a portarsi in vantaggio al 12° con Gabbianelli che smarca per vie centrali, eliminando di fatta possibilità di intervento dei difensori, Sereni in profondità che, solo davanti all’estremo dell’Entella, lo trafigge. Scarsa e inefficace la reazione dei padroni di casa. E’ ancora il portiere De Lucia, invece, che si deve superare 35° deviando in angolo un tiro dalla distanza, da almeno 25 metri indirizzato sul sette, di Rossetti.

La rete del 0 a 1

Ultimi 10 minuti che l’Entella che riprova con più veemenza, ma i biancorossi si difendono senza affanno. Solo a due dal termine Zaccagno salva il risultato respingendo bel tiro, era solo davanti a lui, di Tscone. Una parata che vale un goal. Una bella partita e un bel Rimini che occupa tutti gli spazi meritando il vantaggio.

La ripresa inizia semper con i padroni di casa all’attacco. Mai ancora il portiere padrone di casa a salvare letteralmente la seconda rete, al 52°, con una respinta fortunosa quanto efficace, di piede. Sarebbe stato il raddoppio.

Il “miracolo” di De Lucia

Pressione sterile per tutto il tempo, con qualche possibilità ben controllata dai biancorossi. Proprio mentre la spinta sembrava inarrestabile, arriva il raddoppi di Santini, che ha trovato la porta spalancata con ilpallone non trattenuto dall’estremo De Lucia, in un tentativo di presa alta. 0-2 al 76°.

Il raddoppio si Santini

I festeggiamenti dello 0 a 2

Pressione sterile dei padroni di casa che hanno accusato il colpo. Di fato la partita si trascina con 5 minuti di recupero, alla fine, nel pieno controllo dei biancorossi.

In copertina: le squadre schierate

