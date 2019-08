Parco Sasso Simone e Simoncello: tre giorni di eventi ed escursioni tra “lupi” e poesia

“Al lupo! Al lupo!” venerdì 23 agosto nella cornice di Pietrarubbia, borgo Storico del Montefeltro che negli anni ’90 fu ristrutturato con l’ausilio dello scultore Arnaldo Pomodoro, un’escursione speciale che unisce natura, teatro, musica e buon cibo in compagnia del musicista e gastronomo narratore Raffaele De Feo. Si camminerà nella natura sulle tracce del re dei boschi e dopo cena Andrea Gatti, Mario Ferraguti e Paolo Montanari racconteranno una lunga e divertente storia su un lupo realmente esistito “LM15 – Storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 km dopo”.

Sabato 24 invece “Vedute Fogliensi”, trek sugli antichi sentieri della Civiltà Contadina a Piandimeleto dove oltre alla natura si potrà respirare la magica atmosfera di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Domenica 25 camminata sui sentieri di Tonino Guerra che da Pennabilli portano al Fosso del Canaiolo attraversando alcuni villaggi. Ospite speciale il viaggiatore e ricercatore Elio Marini che ci aiuterà a capire perché quest’angolo di Valmarecchia sia così legato al lontano Tibet, raccontando storie e retroscena della campana di Lhasa e delle avventure di Fra Orazio della Penna.

Il programma dell’estate 2019 del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello – quel “Mare Verde” che collega Romagna, Marche e Toscana – offre ad abitanti e visitatori un’occasione di scoperta, emozione e comprensione di questo mondo a due passi dalla costa dove trovare tranquillità e refrigerio entrando in punta di piedi nei suoi angoli e nelle sue storie.

venerdì 23 agosto 2019

AL LUPO! AL LUPO! Castello Pietrarubbia

Un’escursione speciale che unisce natura, teatro, musica e buon cibo. Percorrendo sentieri battuti dal lupo, si potrà scoprire la vita misteriosa e affascinante di un super predatore, circondati da panorami mozzafiato. La serata terminerà presso la Locanda delle storie al Castello di Pietrarubbia dove Andrea Gatti, Mario Ferraguti e Paolo Montanari racconteranno una lunga e divertente storia su un lupo realmente esistito “LM15 – Storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 km dopo”.

Pietrarubbia è un Borgo Storico del Montefeltro risalente al Medio Evo, situato tra Marche -Romagna e Toscana. Famoso per la lavorazione della pietra e del ferro, negli anni 1990 fu ristrutturato con l’ausilio dello scultore Arnaldo Pomodoro. Ora è sede di un polo museale e della Locanda delle Storie, con Alloggio in camere dallo stile sobrio e funzionale e dell’Osteria dell’Arte, concepita dal Musicista e Gastronomo Narratore Raffaele De Feo che ai partecipanti offre per l’occasione la possibilità di cenare al prezzo convenzionato di 10 euro.

Prenotazione obbligatoria, adatto ai bambini, non adatto ai passeggini. Guida: Cristiano Ceccucci.

Costi: Adulti escursione e spettacolo 15 euro; Adulti solo spettacolo 10 euro; Bambini 8 euro

Cena a prezzo convenzionato 10 euro primo e piadina presso la Locanda delle storie, da prenotare in sede di iscrizione all’escursione e possibilità di pernottare presso la Locanda.

sabato 24 agosto

VEDUTE FOGLIENSI. Trek sugli antichi sentieri della Civiltà Contadina.

Da Piandimeleto alle ore 9.00 partirà un’escursione su antichi sentieri, attraversando poderi e incontrando ruderi, organizzata per raccontare di uomini e natura.

Dopo un’immersione nel “mare verde” si rientrerà in paese per assaporare la magica atmosfera di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Prenotazione obbligatoria, costo adulti: 5 euro. Lunghezza del percorso: 7Km circa. Adatto ai bambini sopra ai 10 anni, non adatto ai passeggini. Guida: Simona Andreani e la partecipazione di Valentina Baldisserri.

domenica 25 agosto

L’INFANZIA DEL MONDO. Sui passi di Tonino Guerra.

Piacevole camminata sui sentieri di Tonino Guerra che da Pennabilli portano al Fosso del

Canaiolo attraversando alcuni villaggi. A conclusione si potrà capire perché quest’angolo di Valmarecchia sia così legata al lontano Tibet. Ospite speciali infatti sarà il prof. Elio Marini viaggiatore e ricercatore, che racconterà storie e retroscena della campana di Lhasa e delle avventure di Orazio della Penna.

Partenza ore 9.00 da Pennabilli, PicNic con pranzo al sacco, ore 15.30 fine attività.

Prenotazione obbligatoria. Costo adulti: 8 Euro. Lunghezza percorso: 12 km, cinque ore circa, soste escluse. Difficoltà E, facile. Non adatto ai bambini. Guida: Alberto Bruschi.

I percorsi escursionistici e le attività di educazione ambientale sono sempre accompagnate da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che aiuterà a capire, osservare e conoscere meglio tutto ciò che troverete sui vostri passi.

Info e prenotazioni:

328 7268745

www.parcosimone.it

info@musss.it