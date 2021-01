Partono i primi saldi, ma in Emilia-Romagna bisognerà aspettare il 30 gennaio

Si è aperta oggi la stagione dei saldi invernali, ma solo in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. In Emilia-Romagna bisognerà aspettare fino al 30 gennaio. La nostra regione è infatti fra quella che hanno fissato la data più avanti nel calendario, insieme a Veneto e Toscana. Sono però già consentite le vendite promozionali.

I saldi, o “vendite di fine stagione”, sono disciplinati in tutto il territorio nazionale da una norma ben precisa, l’Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98.

Per vendite straordinarie “s’intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo”.

Fra gli obblighi dell’esercente, quello di esporre in modo chiaro il prezzo normale di vendita, lo sconto o il ribasso effettuato in percentuale e il prezzo finale. Si possono vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. l negoziante deve inoltre comunicare il periodo dei saldi al proprio Comune.

Le Regioni hanno la facoltà di fissare date differenti per il loro svolgimento. Quest’anno le differenze fra una e l’altra si sono ampliate notevolmente, anche perchè ciascuna ha tenuto conto della propria situazione epidemiologica. Spicca comunque il divario che si verifica nel Trentino-Alto Adige, dove la provincia autonoma di Trento consente i saldi liberi da qualsiasi data, mentre all’opposto la provincia autonoma di Bolzano darà il sio via per ultima in Italia, solo il 13 febbraio e con diverse limitazioni.

Questo il calendario dei saldi invernali 2021 in tutte le Regioni d’Italia:

Sabato 2 gennaio 2021

Basilicata (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti)

Molise (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Valle d’Aosta (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti).

Lunedì 4 gennaio 2021

Abruzzo (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Calabria (con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni antecedenti).

Martedì 5 gennaio 2021

Campania (unica Regione ancora in attesa di conferma, con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Sardegna (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti e quindi dal 6 dicembre).

Giovedì 7 gennaio 2021

Friuli Venezia Giulia (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Lombardia (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente, ex delibera di Giunta regionale del 14 dicembre 2020)

Piemonte (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Puglia (con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti)

Sicilia (con possibilità di effettuare promozioni fino al 31 dicembre 2020).

Sabato 9 gennaio 2021

Umbria (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente).

Martedì 12 gennaio 2021

Lazio (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente).

Sabato 16 gennaio 2021

Marche (con possibilità di effettuare promozioni dal 1° dicembre fino al 14 gennaio 2021)

Provincia autonoma di Bolzano (maggior parte dei Comuni dell’Alto Adige con eccezione dei Comuni turistici, con divieto di effettuare promozioni nel mese di dicembre e 20 giorni prima dell’avvio dei saldi).

Venerdì 29 gennaio 2021

Liguria (con divieto di effettuare promozioni a dicembre e nel periodo antecedente).

Sabato 30 gennaio 2021

Emilia Romagna (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Toscana (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente)

Veneto (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente).

Sabato 13 febbraio 2021

Provincia autonoma di Bolzano (Comuni turistici, con divieto di effettuare promozioni nel mese di dicembre e 20 giorni prima dell’avvio dei saldi).

I Comuni turistici sono:

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina Bolzano: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena.

Distretto Val Venosta: Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.

Distretto Val Pusteria: Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara.Dal 9 gennaio al 6 febbraio 2021

Eccezione per: Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto.

Saldi liberi

Provincia autonoma di Trento (i saldi sono liberi).