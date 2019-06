Pennabilli, Artisti in Piazza 2019. Tutto il programma

Caratterizzata dall’utilizzo di tecniche diverse all’interno dello stesso spettacolo segnaliamo la compagnia Trukitrek che passa dal teatro gestuale alle marionette, ai burattini, fino all'”humanette” in cui i personaggi sono metà pupazzi e metà umani. Al Festival 2018 presenterà Mr. Train, dove il teatro di figura si interseca poi con il linguaggio cinematografico, lo spettacolo coprodotto dall’Associazione culturale Ultimo Punto è ispirato al racconto Il cane blu del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, una favola poetica senza parole che unisce il teatro di figura e il cinema d’animazione.

Oltre al Palacirco del Festival, quest’anno Pennabilli ospiterà due compagnie con i loro chapiteaux

La Compagnia MagdaClan (IT) di circo contemporaneo, unisce l’immaginario tradizionale dello chapiteau all’innovazione di un linguaggio contemporaneo, poetico, multiforme, in un’atmosfera popolare e d’incanto. Viaggiando con il suo tendone produce spettacoli e accoglie eventi, propone workshop, dibattiti e si fa promotore del genere, organizzando Festival e Rassegne.

Lo spettacolo Emisfero, debutto nazionale a Pennabilli, è un viaggio tra gli opposti: acrobati e musicisti accompagneranno il pubblico in luoghi e emisferi diversi – siano essi città, emozioni, colori – per poi farli incontrare, e trasformare fino a uscire dal tendone cambiati.

Side/My!Laika (IT-FR) è un progetto originale e intenzionalmente indipendente creato da un collettivo d’artisti internazionali forti delle proprie esperienze nel campo dello spettacolo circense d’avanguardia e musicale. A Pennabilli presenta lo spettacolo Laerte#5 che sfida il consueto meccanismo di creazione e produzione dello spettacolo: si crea direttamente in scena e dentro il suo spazio avanza insieme agli spettatori verso la sua mutevole forma. Laerte#5 omaggia il mare e le sue maestose onde che decidono quali destini scompigliare; sogni e incubi come arpioni trafiggono i loro pensieri che si trasformano in salti, prodezze, giochi perigliosi.

Come ogni anno ampio spazio è riservato alla Musica

La selezione dell’edizione 2018 è frutto delle pluriennali collaborazioni che Artisti in Piazza coltiva con altri Festival Internazionali e del network virtuoso instaurato con operatori culturali e artisti di tutto il mondo. Dei 18 gruppi in programma segnaliamo alcuni highlights.

Dopo il successo sul palco di Glastonbury, uno dei festival più importanti del mondo, arrivano a Pennabilli le DakhaBrakha, un quartetto musicale di Kiev, Ucraina.

Riflettendo elementi fondamentali del suono e dell’anima la band crea un mondo di musica inaspettata, accompagnato da strumenti tradizionali indiani, arabi, africani e australiani, la gamma vocale sorprendentemente potente e intransigente del quartetto crea un suono transnazionale radicato nella cultura ucraina.

DakhaBrakha è stato creato nel 2004 al Centro d’arte contemporanea di Kiev «DAKH» dal regista teatrale d’avanguardia Vladyslav Troitskyi.

Il lavoro teatrale ha per questo lasciato il segno sulle performance della band: i loro spettacoli non sono mai stati perfomati senza effetti scenici.

Venerdì 15 giugno, il live dj set di un importante ospite di fama internazionale Adrian Sherwood (UK), produttore discografico e beatmaker britannico, particolarmente conosciuto per il suo lavoro sulla musica dub.

Ha lavorato a lungo con una varietà di artisti reggae e con i musicisti Keith LeBlanc, Doug Wimbish e Skip McDonald e remixato brani di Coldcut, Depeche Mode, The Woodentops, Primal Scream, Pop Will Eat Itsé, Sinéad O’Connor e Skinny Puppy.

Nel ruolo di produttore discografico, ha lavorato con una varietà di etichette discografiche, tuttavia la sua etichetta più nota è la On-U Sound Records, che ha fondato nel 1979.

Un gruppo dal repertorio originale è San Salvador (FR) che offre World Music a cappella e canti polifonici in antica lingua occitana; un concerto radicale cantato da 6 voci, due tom, 12 mani e un tamburello. Combinando l’energia e la poesia della musica popolare con un’orchestrazione accademica, il risultato è un momento confuso in un mix tra tragico e gioioso, una rara intensità all’incrocio di trance, un coro punk e costruzioni matematiche.

Altro eclettico scenario musicale è creato dai Shishko Disco, la musica della band nasce dalla fusione di psychedelic-progressive rock, sonorità arabe, funk e ritmi nordafricani.

Formati nella primavera del 2014 ai piedi delle montagne dell’Himalaya, gli Shishko creano un mondo musicale che nasce dalla fusione tra diverse tradizioni, che portano alla nascita di una cultura umana nuova, globale e più ampia.

Anche quest’anno Artisti in Piazza è partner de La Francia in Scena, stagione artistica dell’Institut français Italia, realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno dell’Institut français, del Ministère de la Culture e della Fondazione Nuovi Mecenati.

Al festival oltre ai già citati San Salvador, Rara Woulib e Cirque Bidon si potrà assistere allo spettacolo di circo contemporaneo della compagnia Marcel et ses Drôles de Femmes con lo spettacolo Miss Dolly. Ua performance dove 4 personaggi polverosi provenienti da chissà dove investono la scena. Utilizzando umorismo, assurdità, acrobazie aeree e vento questo circo spudorato e rissoso non nasconde nulla, riportando sulla scena l’umano nei suoi desideri, la nudità, la sensibilità, le distorsioni e le ossessioni, condividendo brividi di adrenalina e furia infinita, attraverso un linguaggio che parla a tutti e apre l’immaginazione.

Attività collaterali

Artisti in Piazza non è solo shows ogni anno un ampio spazio è dedicato all’artigianato artistico con il Mercatino del solito e dell’insolito che conta circa 150 espositori ed artigiani.

Un mercatino artigianale di meraviglie “solite e insolite”, un bazar affascinante e ricco di curiosità in arrivo da tutta Italia e dall’estero.

Workshop

Perseguendo l’idea della partecipazione del pubblico quest’anno L’Orto dei Frutti Dimenticati nelle mattine di Festival si trasformerà in una vera e propria scuola di circo con workshop di acrobatica, equilibrismi e giocoleria. A tenere le lezioni gli artisti: Giulio Lanzafame, Francesco Mugnari, Clio Abbate, Chiara Vitale, Solomon Balcha Yani.

Nei pomeriggi gioco libero per tutti a tema circo: slack line, palline, clave, trampoli, hula-hop e tanto altro ancora. Il sabato pomeriggio per i più appassionati si terrà un incontro di condivisione di saperi legato alle discipline del circo, dove professionisti e amatori potranno incontrarsi, scambiarsi informazioni, provare e insegnarsi reciprocamente.

Inoltre è stato attivato il workshop di social media storytelling #ComunicaCirco, un’azione a cura di Simone Pacini/fattiditeatro promossa da Ass. Giocolieri e Dintorni, nel quadro delle attività di Quinta Parete, progetto di sviluppo e coinvolgimento del pubblico di circo contemporaneo realizzati con il supporto del MiBACT.

Attività e spazi per bambini

Artisti in Piazza è a misura di bambini e famiglie, molti degli spettacoli in programma sono adatti a tutte le età, inoltre il Festival riserva ai più piccoli spazi dedicati al gioco, al relax e alla sperimentazione dell’arte.

Torna anche AUGH! Giornalisti con la Penna, la redazione dei bambini e dei ragazzi che lavorerà per tenere aggiornato il pubblico ogni giorno sulle vicende del Festival, un progetto promosso assieme l’associazione Chiocciola la casa del nomade in collaborazione con ValmaRadio.

Mettersi in gruppo e creare una redazione stampa/radio/web oltre che divertente è anche un ottimo esercizio di osservazione che permette ai bambini e al pubblico di scoprire le facce nascoste del festival raccontate dal punto di vista di piccoli/grandi giornalisti.

Servizi

Le Cucine Erranti offrono come ogni anno agli spettatori del Festival un’accurata selezione di stand enogastronimici con cucina tradizionale, locale o etnica e food trucks per scoprire sfiziosi e originali cibi da strada; il tutto accompagnato da ottima birra e una ricca scelta di vini.

Una novità 2018 riguarda la possibilità di alloggio. Arriva a Pennabilli la camera d’albergo itinerante, un’idea innovativa nata in Inghilterra: The Pop Up Hotel. Questa collaborazione offre la possibilità di vivere il Festival attraverso un’esperienza nuova e alla portata di tutti nelle due rooms, le Festival e le Basic, che possono ospitare fino a 4 persone. Dettagli, costi e prenotazioni sul sito di The Pop Up Hotel.

Il Festival è organizzato da Associazione Culturale Ultimo Punto in collaborazione con Associazione Pro Loco e Comune di Pennabilli, la Mostra Mercato Nazionale Antiquariato Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade e MUSSS – Museo del Parco Sasso Simone e Simoncello.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Ministero Italiano per la Cultura, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Pennabilli.

Pennabilli è una città medioevale dell’entroterra di Rimini, situata nella regione storica del Montefeltro, patria elettiva del compianto Maestro Tonino Guerra. Comune a sud dell’Emilia Romagna al confine con Marche e Toscana, il territorio comunale è inserito nel “Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello”. Pennabilli nel 2010 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Bandiera Arancione” rilasciato dal Touring Club Italiano. Sede Vescovile della Diocesi di San Marino – Montefeltro, città che ospita 5 musei (Museo Diocesano A. Bergamaschi, il museo diffuso “Luoghi dell’Anima”, il museo del calcolo “Mateureka”, il “MUSSS – Museo Naturalistico e Centro visite”, il museo “Il Mondo di Tonino Guerra”) inoltre si svolge l’importante Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato, evento organizzato da 45 anni tutte le estati nel mese di Luglio.

ORARI:

giovedì 14 giugno dalle 18.00 alle 01.00

venerdì 15 giugno, sabato 16 giugno e domenica 17 giugno dalle ore 15 alle 01.00

Tutti i giorni all’area Palacirco la kermesse continua fino alle ore 03.30

COSTO DI INGRESSO:

Giovedì 8 €

Venerdì, Sabato e Domenica 12 €

INGRESSO GRATUITO FINO A 13 ANNI COMPIUTI

Abbonamenti (solo giorni consecutivi):

16 € / giovedì + venerdi

20 € / 2 giorni (da venerdi)

24 € / 3 giorni (giovedì + venerdì + sabato)

27 € / 3 giorni (venerdì + sabato + domenica)

32 € / 4 giorni (da giovedì a domenica)

Parcheggio auto gratuito

Non sono disponibili prevendite, biglietti e abbonamenti sono acquistabili alle casse d’ingresso.

Ricordiamo che per ordinanze Comunali e Prefettizie è vietato l’ingresso al festival con cani di qualsiasi taglia e l’ingresso con contenitori di vetro.

INFORMAZIONI CIRQUE BIDON “ENTREZ DANS LA DANS”

DATE e LUOGO:

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 giugno 2018, ore 21.30 – Parco Begni, Pennabilli (RN)

BIGLIETTI

intero, 15 €; ridotto 8 € (da 4 a 13 anni compiuti)

il 14, 15 e 16/06 per i possessori del biglietto del Festival Artisti in Piazza, biglietto speciale per Entrez dans la danse, 10 €

PREVENDITE: liveticket.it