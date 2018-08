Perché abbonarsi al Rimini non è solo calcio

Aprile 2010. Con un testo diffuso in tutti i modi conosciuti, volantinaggio, spam, internet fino al passaparola, cercammo di convincere quante più persone possibile a partecipare alla gara interna col Verona, play off per la promozione in B.

Perché?

Perché a quanto ci era dato di sapere poteva essere l’ ultima gara interna tra i professionisti per chissà quanto tempo. Il testo diffuso, principalmente attraverso un volantino rosso su sfondo bianco ricavato artigianalmente da centinaia di volontari, fu quello che segue:

5000 Riminesi col Verona

Per un tuffo di Zelico o per una ripartenza di Sartori passando da una rovesciata di Saltutti ad un dribbling di Fagni, oppure per lo spettacolo corale agli ordini del generale Arrigo o per una punizione di Cinquetti passando per il ruvido Spimi e un giovane Cristiano Doni.

E poi un grande Matteo Brighi per giungere al condottiero Leo e al mai abbastanza compianto Vincenzo con Adrian ad inventare e Sergio o Zlatan a metterla dentro.

Per la rete di Buffon che si gonfia inaspettatamente in un Neri delirante e mai cosi’ pieno oppure per una doppietta di Negrisolo in quel di Roma tanto tempo fa.

Per il ricordo di uno dei tanti pomeriggi vittoriosi del recente passato o per il ricordo dell’ interminabile militanza in serie c2 girone “b”.

Per tanti motivi almeno 5000 riminesi dovrebbero sentire il dovere di esserci il 2 maggio col Verona.

Esserci e dimostrare che quasi 100 anni di storia non possono finire con questo campionato.

Esserci per urlare che vogliamo continuare.

Esserci per dire in maniera chiara ed inequivocabile che vogliamo un futuro!

La storia dice che Rimini Verona si disputò di fronte a circa 4000 persone, nonostante una media di presenze in campionato che si era attestata sulle 2000 unità, con l’aiuto di alcune centinaia di Veronesi, migliaia di volantini rosso fuoco recitanti la filastrocca riportata sopra riuscirono a raddoppiare le presenze abituali.

Stavamo per essere cancellati dal calcio, primo caso in Italia.

Per la cronaca, 446 riminesi salirono in quel di Verona per il ritorno e il finale fu amaro, Rimini eliminato tra le lacrime dei giocatori, che vennero a congedarsi sotto il nostro settore ben coscienti che persa la B si era avvicinato il baratro.

Mi colpirono in particolare Vitiello e Regonesi, normalmente schivi, col loro pianto a dirotto.

Segno che sapevano. La storia in biancorosso terminava temporaneamente lì e sapevano sin troppo bene cosa ci stava aspettando ,la prima mancata iscrizione della nostra storia.

Adesso però la storia sorride, stiamo per cominciare una nuova avventura tra i professionisti.

Abbiamo una società forte ed ambiziosa che solca un mare del calcio giuridicamente in tempesta come non mai.

Eppure oggi, come allora, nonostante si viva un momento storico completamente diverso, la necessità e lo spirito predominante sono gli stessi.

Richiamare i cuori biancorossi a casa, far sì che attraverso la campagna abbonamenti Rimini e i riminesi mettano un capitale in primis umano e di cuore in mano alla società.

Perché esiste ed è determinante l’aspetto economico, ma le filastrocche o i ricordi servono a far riflettere tutti i riminesi in merito al fatto che al Neri c’è un pezzo importante, forse l’ultimo vero baluardo di una riminesità che ancora esiste, ma rischia di andare perduta.

Non devono voltare le spalle coloro che non amano il calcio, perché se hanno un cuore e tengono a preservare i nostri detti o i nostri modi di fare, l’ambiente che si respira intorno al Neri prima durante e dopo le gare è unico.

Preservare e, nei limiti del possibile, partecipare alla ultracentenaria storia calcistica biancorossa, è anche cultura oltre che sport e sostegno all’importante macchina messa in moto dietro al settore giovanile, mai cosi vivo e florido.

Abbonarsi, in misura proporzionale alle proprie possibilità, rappresenta un tributo alla nostra storia che deve continuare con il cuore, la passione e il giusto apporto di tutti.

Non è solo calcio come qualcuno pensa…

Dal 1912, dietro, intorno, insieme al calcio si sono dipanate la storia e la cultura della nostra città.

Mi rivolgo in particolare ai non più giovanissimi, sfido chiunque a non avere almeno un paio di ricordi legati al Romeo Neri.

Chi, portato da uno zio, ai tempi di Santarini o chi, spinto per curiosità dopo aver visto le foto sui giornali, si è gustato la fine di un campionato vincente con Helenio Herrera in panchina.

Anche i più giovani non possono non ricordare gli anni di gloria recenti. Due campionati di C poi 4 anni di B disputati ad alto livello con lo stadio, parte riminese, praticamente sempre esaurito, al punto di aver toccato con mano l’illusione, poi delusa, di uno stadio nuovo.

E’ possibile abbonarsi come singoli tifosi oppure tradurre l’abbonamento in “corporate” per aziende e partite iva che rendono il costo deducibile a fini fiscali.

I modi e le possibilità di contribuire sono vari e alla portata di tutte le tasche, ma è importante come non mai far sentire che Rimini c’è e vuole fare sul serio.

Diamoci dentro, dateci dentro, visto che io il mio abbonamento l’ho fatto il 24 luglio scorso.

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20, più sabato mattina dalle 10 alle 12 e 30.

Forza Rimini, tutti a fare l’abbonamento!

Emanuele Pironi