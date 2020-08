Piadina, pesca e agricoltura: assessore Mammi incontra eccellenze del riminese

“La scelta dell’Assessore Alessio Mammi di incontrare da vicino coloro che lavorano sul territorio riminese negli ambiti produttivi del settore primario, è stata di fondamentale importanza per poter ascoltare direttamente gli operatori, le loro esigenze e contestualmente potersi confrontare con le Amministrazioni locali su quanto emerge e sulle prospettive future, soprattutto in una fase così dura per il comparto messo a dura prova dall’emergenza sanitaria”. Così la consigliera regionale e Vicepresidente della Commissione territorio, ambiente e mobilità Nadia Rossi ha commentato l’intensa giornata di incontri trascorsa a fianco dell’assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi.

Nel corso della mattinata Rossi e Mammi hanno incontrato i produttori e gli imprenditori di due settori importanti del territorio riminese: il Consorzio della Piadina Romagnola IGP, dove ad accoglierli c’era il Presidente del consorzio Alfio Biagini, e la Cooperativa Lavoratori del Mare.

“Abbiamo ascoltato le loro esperienze e la loro richiesta di semplificazione. – spiega Nadia Rossi – Insieme ci siamo confrontati per capire come la Regione possa intervenire per sostenere un settore vitale per la nostra economia e per la valorizzazione, la promozione e il consolidamento della produzione delle eccellenze locali. Bisogna fare uno sforzo comune per difenderle da episodi sempre più frequenti di contraffazione del marchio e per fare rete al fine di garantire maggiore tutela ai prodotti DOP e IGP del territorio”.

Nell’incontro successivo con il Presidente della cooperativa Lavoratori del Mare Giancarlo Cevoli, l’assessora comunale Anna Montini e le rappresentanze delle principali sigle economiche di settore “ci siamo focalizzati in particolare sulla necessità di reperire al più presto le risorse per il Nuovo Centro servizi per la Pesca di Rimini: uno spazio che sappia coniugare la trasformazione e il commercio del pesce anche in un’ottica di richiamo turistico. Un progetto che Comune e Regione già da tempo stanno promuovendo, ma per il quale serve anche la compartecipazione nazionale. Riteniamo – considera Rossi – che in un territorio in cui la filiera ittica conta 450 imprese, ha un fatturato diretto di circa 10 milioni di euro annui e si colloca al primo posto in Regione e tra i primi in Italia per le quantità di risorsa ittica prodotta, possa prendere piede un progetto pilota di rilievo europeo. La blue economy è la seconda voce dell’economia locale, anticipata solo dal turismo: con uno spazio all’avanguardia pensiamo che si possa dare una nuova spinta a entrambi i settori”.

La giornata si è conclusa con la visita presso l’Azienda Agricola Fungar di Coriano. Insieme alla consigliera e all’assessore regionale erano presenti per Coldiretti Rimini il Presidente Guido Cardelli e il direttore Giorgio Ricci, per Confagricoltura Romagna il Presidente Carlo Carli, il vice Nicola Pelliccioni e il direttore Marco Baldacci, per Cia Romagna il vicepresidente Lorenzo Falcioni. “Fungar è specializzata nella produzione di funghi in assoluta sostenibilità ed è leader italiano di settore. La forza di questa realtà non è solo nella qualità dei loro prodotti, che esportano anche all’estero, ma anche nelle pratiche di sostegno ai dipendenti – ricorda Rossi – Fungar ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti per le iniziative di welfare interno rivolte in particolare alle donne e ai genitori, buone pratiche da esportare anch’esse”.

(Nell’immagine in apertura la visita al Consorzio della Piadina Romagnola IGP), al Mercato ittico di Rimini e all’azienda Fingar di Coriano)