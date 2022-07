Poggio Torriana: domani “Leuca”. Concerto di Rachele Andrioli per il “Festival dei mulini storici”

Nell’ambito della rassegna “Macinare cultura-Festival dei Mulini Storici” promossa dalla Fondazione Ater Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana, martedì 26 luglio, alle ore 21, la cantautrice salentina Rachele Andrioli porta in scena lo spettacolo musicale LEUCA presso il Parco del Museo Mulino Sapignoli.

Rachele Andrioli è una delle artiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare italiana: grazie alla sua voce unica, all’inserimento di strumenti musicali come il marranzano, l’ukulele, il bendir, il flauto armonico e all’utilizzo sapiente di macchine come la loop station, riesce ad evocare attraverso la sua musica rituali ancestrali che trasportano lo spettatore nel punto di partenza e ritorno delle storie cantate da Rachele: il Capo di leuca in Puglia, luogo altro, denso di suggestioni e colori. Un concerto coraggioso, in cui Rachele è in scena da sola e dove tutta l’attenzione è incentrata sulla voce e sugli strumenti musicali utilizzati.

Macinare cultura è una rassegna promossa da Fodazione Ater con la collaborazione di AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici dell’Emilia-Romagna, finalizzata a valorizzare i mulini storici della regione che ospitano spettacoli teatrali, di danza e concerti all’insegna di un turismo lento e sostenibile.

L’ingresso allo spettacolo è libero.

Informazioni e prenotazioni:

a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it

0541 688273

(lunedì 15-18; dal martedì al sabato 10-13).

L’evento si svolge in collaborazione con le associazioni Quotidianacom e Gli Amici del Mulino Sapignoli che per l’occasione resteranno a disposizione per visite guidate gratuite al Mulino.

In copertina: Rachele Andrioli