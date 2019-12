Ponte Verucchio, Marcello (Forza Italia) all’attacco: “Disastro annunciato”

“Cronaca di un disastro annunciato”: è il riassunto della vicenda del Ponte di Verucchio sul Marecchia secondo Nicola Marcello. Il consigliere comunale di Forza Italia, ora candidato capolista a Rimini nelle elezioni regionali, elenca così su Facebook le sue ragioni:

“1 trovo ridicole e paradossali che alcuni del Pd da tempo e con ruoli importanti ne attaccano altri!

2 provincia, consorzio di bacino e consorzio di bonifica e regione sono gli attori: sono tutti della stessa parrocchia politica

3 fino a 20 giorni fa dicevano che tutto andava bene pur spendendo 2 milioni di lire per opere rivelatesi inutili

4 incontro di ieri alla presenza del Presidente Bonaccini solite promesse e scarico di responsabilità

5 tra 7 giorni si torna a scuola ed al lavoro a tempo pieno ed immaginate che caos e che disagi ! Pensate solo ai tanti ragazzini di Torriana che vanno a scuola a Verucchio ai tanti lavoratori frontalieri delle zone di Gualficciolo ed Acquaviva !

6 non entro nei tanti errori tecnici e relazioni fornitemi

7 la prossima settimana in Senato la capogruppo Bernini porterà il tutto all’attenzione del Governo per chiedere lo stato di Calamità Naturale e fondi straordinari per le comunità colpite !

8 il tutto per un ponte provvisorio da consentire anche un passaggio per mezzi leggeri e per poi realizzare un nuovo ponte anche magari in una sede vicina e cercare di far diventare una sciagura una opportunità!”.

“In Regione lotterò perché opere di dissesto idrogeologico come questa non vengano sottovalutate come sempre!”, annuncia Nicola Marcello.