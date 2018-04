Ponti di primavera, in vista un anticipo d’estate per Rimini. Gli appuntamenti

Rimini si avvicina ai ponti di primavera con segnali molto incoraggianti da parte degli operatori turistici.

Complici le previsioni meteo favorevoli, un ricco palinsesto con contenuti di grande qualità, legato a doppio filo con l’inestimabile patrimonio di grande bellezza che sa esprimere il nostro territorio, assieme ad una rete di servizi, parchi tematici e proposte di intrattenimento unico in Italia, Rimini si presenta per la festa del 25 aprile e il ponte del 1 maggio con un mix vincente che in questi giorni si sta traducendo in moltissime richieste.

Secondo le stime degli operatori, siamo intorno ad un tasso di occupazione medio che va oltre l’85% nei circa 650 hotel aperti nel Comune di Rimini e, se le condizioni meteo saranno favorevoli, le opportunità offerte dal territorio quest’anno ci consentono di mettere in campo un’offerta che va oltre i tradizionali weekend, per trasformarsi in vere e proprie piccole vacanze di circa 4 giorni. Dalla Biennale del Disegno che prenderà il via il 28 aprile, agli appuntamenti sportivi come la Rimini Marathon, il torneo di basket Memorial Papini, l’evento che vede protagonista la ginnastica ritmica, o il raduno religioso che dal 27 al 29 aprile porterà circa 25mila persone alla Fiera, passando per l’evento con i Djs internazionali del MIF e le proposte degli operatori di spiaggia con Piacere Spiaggia Rimini: i telefoni degli alberghi e degli uffici di informazione Iat continuano a squillare. “Ci presentiamo a questo anticipo di estate – dichiara il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi – con eventi di rilievo internazionale, Biennale del Disegno in primis, e una città che a ogni stagione presenta elementi di novità strutturali. Sarà suggestivo e splendido, con le temperature di questi giorni, il colpo d’occhio tra castello malatestiano e piazza sull’acqua al ponte di Tiberio.”

Ecco il calendario degli eventi dal 24 aprile al 1 maggio

IN EVIDENZA

dal 28 aprile al 15 luglio 2018

Rimini, varie sedi

Biennale Disegno Rimini. Terza edizione: ‘Visibile e invisibile – Desiderio e passione’

Picasso e Fellini, Guercino e i Gandolfi, Beecroft e De Carolis

La mostra di Vanessa Beecroft, i disegni femminili di Picasso accostati a quelli di Fellini, la mostra su Guercino e il suo falsario, le opere di Giorgio Morandi, l’esposizione di De Carolis, i disegni di Felice Giani, Ubaldo e Gaetano Gandolfi, Fortunato Duranti, i fumetti di Sergio Toppi, i collage di Kolár, gli acquerelli di Davide Benati, i contemporanei a Cantiere Disegno, sono solo alcune delle più di 2.000 opere esposte in 33 mostre che compongono la terza edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini. Come di consueto la Biennale si svolge tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate nelle diverse sedi istituzionali: Museo della Città e Domus del Chirurgo, Casa del Cinema Fulgor, Palazzo Gambalunga, Far – Fabbrica Arte Rimini e Palazzo del Podestà, Castel Sismondo, Istituto Musicale Lettimi, cui si aggiunge il Circuito Open che mette in gioco altre esposizioni in spazi privati (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e corsi di disegno.

Il nostro paese è una delle patrie storiche del disegno, che ne ha esaltato gli orizzonti di bellezza e significato elevandolo a disciplina autonoma. Anche in questa nuova edizione, il ruolo del disegno come emblema delle arti, è esplorato in molteplici direzioni: disegno antico e moderno, fumetto e architettura, calligrafia e grafica, pittura e cinema. Con una traccia sotterranea: l’erotismo.

Ingresso: € 10. Possibilità di acquistare un biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16 (con un risparmio di 6 euro) www.biennaledisegnorimini.it

fino al 22 luglio 2018

Sala dell’Arengo, Piazza Cavour – Rimini centro storico

Caravaggio Experience. Videoinstallazione dedicata alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi

Arriva a Rimini la videoinstallazione che guida il visitatore in un viaggio esperienziale attraverso le opere e la vita di uno dei più misteriosi e affascinanti grandi della pittura italiana, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.

Entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo.

Orari fino al 31 maggio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 – Orari di giugno e luglio: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 23

Ingresso: € 12; dal 28 aprile biglietto unico per Caravaggio Experience e Biennale del Disegno a € 16 ridotto: € 9

Info: 340 2746740 www.maggiolimusei.it/caravaggio-experience/

sabato 28 e domenica 29 aprile 2018

Rimini

Rimini Marathon 5° edizione

Ritorna nel 2018 la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative.

Oltre alla maratona sono previste: Family Run 9 km, Kids Run da 2 km e la manifestazione podistica a carattere nazionale, TEN MILES sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m, omologato FIDAL.

Anche quest’anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine, ovvero gruppi che fanno vivere ai disabili l’emozione di una maratona, spingendo le carrozzelle per tutti i 42 chilometri.

Il villaggio maratona allestito all’Arco d’Augusto, proporrà la Marathon Expò, ma anche musica con la Roxy Bar Vasco Tribute Band e specialità gastronomiche nella serata di sabato. Ingresso libero.

Info: 331.1016736 – per hotel 0541.53399 www.riminimarathon.it

domenica 29 e lunedì 30 aprile 2018

Rimini Fiera, via Emilia, 155 e centro storico

Music Inside Festival

Djs internazionali si esibiscono con le tecnologie più innovative, in termini di suono, luci, proiezioni video futuristiche e nuovi layout di intrattenimento

All’interno della cornice di Music Inside Rimini, l’evento dedicato al mondo dell’intrattenimento che si svolgerà in fiera dal 6 all’8 maggio, il festival costituisce un momento ideato per il pubblico degli appassionati e degli addetti ai lavori con un cast artistico di live acts e Djs internazionali.

Oltre alla partecipazioni di artisti di altissimo livello, l’edizione 2018 è anche un viaggio alla conquista di nuovi, affascinanti spazi nel cuore del centro storico di Rimini, che fanno da sfondo alle performance che si svolgono fuori dalla Fiera di Rimini.

Domenica 29 aprile appuntamento a CASTEL SISMONDO – dalle ore 18 con : Brina Knauss | Federico Grazzini | Levon Vincent e al TEATRO DEGLI ATTI – dalle ore 21.30 con : Angle (live) | Armonica | Dixon | Levon Vincent | Pasta Boys

Lunedì 30 aprile a RIMINI FIERA – dalle ore 16 – l’appuntamento è con: Adam Port | Dax J | Dj Koze | Ilario Alicante | Jackmaster | Jamie Jones | Len Faki | Loco Dice | Luca Agnelli | Nicole Moudaber | Reform | Ryan Elliott | Sam Paganini | Santé B2b Sidney Charles.

Ingresso a pagamento

Info: +39 350 07 52858 info@musicinsidefestival.com www.musicinsidefestival.com

29 aprile – 1° maggio 2018

Piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Piacere Spiaggia Rimini. Musica, eventi e divertimento per tutte le età

Il varietà dell’ospitalità che accende i riflettori sui “player” dell’estate riminese tra tendenze, eccellenze enogastronomiche del territorio, sound e spettacoli.

Il Piacere SpiaggiaRimini Village trasforma piazzale Fellini in un vero e proprio stabilimento balneare con tanto di lettini, ombrelloni e torrette di salvataggio e propone un programma di eventi tutti da scoprire per tre giorni dj set, spettacoli dal vivo e intrattenimento per tutta la famiglia, sport, stand culinari, street food di qualità e mercatini a km0, oltre all’ormai tradizionale show-cooking, che vedrà nomi di spicco della cucina riminese, come Paolo Raschi, Claudio Di Bernardo e Silver Succi. Protagonista di questa edizione sarà la Ciabatta, il pane di tutti i giorni rivisitata e presentata in chiave gourmet. Il mondo della cucina si fonderà quindi con quello delle moto grazie ai sous-chef di eccezione che provengono dall’universo dei motori, ovvero: Enea Bastianini -Moto3 Team Leopard-, Alex De Angelis -Moto2 e commentatore Sky e Michele Pirro -Civ, Superbike e collaudatore ufficiale Team Ducati MotoGP.

Per il terzo anno consecutivo tornerà inoltre la mostra di hobbismo, collezionismo e modellismo “un Mare di Creatività” presso la sala Convegni del Palazzo del Turismo (orario: dalle 15.30 alle 19.30), organizzata dal Gruppo Aquilonisti del Dopolavoro Ferroviario Rimini.

Evento a cura di Rimini Spiaggia Network Info: www.spiaggiarimini.net

FESTA DELLA LIBERAZIONE

mercoledì 25 aprile 2018

Rimini, Parco Cervi, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, via Cairoli, Piazza Ferrari

25 Aprile – Festa della Liberazione d’Italia. Cerimonia ufficiale

Per ricordare il giorno della liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista, il 25 aprile di ogni anno, in tutta Italia, si celebra la Festa della Liberazione. A Rimini la cerimonia ufficiale del 73° anniversario, ha luogo in piazzale Roma – Parco Cervi, con il raduno delle autorità, delle Forze Armate, delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Dopo aver posto una corona al Monumento della Resistenza, ha inizio il corteo e verranno poste corone al Cippo all’Arco d’Augusto, in Piazza Tre Martiri, in Via Cairoli e in Piazza Ferrari. La commemorazione continua in Piazza Cavour con l’intervento del Sindaco Andrea Gnassi, al quale seguirà l’ Orazione celebrativa. Parlerà, Mirco Botteghi, vice presidente dell’Anpi di Rimini.

I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio in piazza Cavour con: “La danza della liberazione”, balli della tradizione locale con l’Uva Grisa e Bal Folk con Thomas Bertuccioli e, a seguire, Emily Collettivo musicale di Parma

Orario: dalle 15.15, il raduno, alle 16.30 orazione celebrativa, alle 17.00 intrattenimento musicale.

mercoledì 25 aprile 2018

Ritrovo in Piazzale Cinema Settebello, via Roma – Rimini

Rimininbici

Il 25 aprile 2018 torna a Rimini la pedalata ecologica per le vie della città. L’evento è organizzato dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, adulti e bambini. Il ritrovo è in piazzale Fratelli Cervi. Dopo la deposizione della corona d’alloro ai caduti della Libertà alle 9.30, partenza della pedalata per le vie della città, con arrivo alle 11 in piazza Cavour dove è allestita la mostra del PUMS. Circuito ciclabile per i più piccoli in piazza Cavour. Ritrovo ore 9.00 Info: 0541 28901 www.dlfrimini.it

giovedì 26 e sabato 28 aprile 2018

Cineteca Comunale, Palazzo Gambalunga via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Anniversario della Liberazione in Cineteca

Nel programma commemorativo della festa di Liberazione in Italia, rientrano due incontri, il primo di approfondimento storico: ‘Donne e resistenza’, con Simona Salustri, docente di Storia contemporanea dell’Università di Bologna (giovedì 26), il secondo per la presentazione del volume ‘Il cinema nel fascismo’, a cura di Gianfranco Miro Gori e Carlo De Maria, in dialogo con Marco Bertozzi e Silvio Celi. Introduce Alberto Malfitano.

Orario: giovedì 26 ore 16.15 ; sabato 28 ore 17.00. Info: 0541 704494 – 704496 www.bibliotecagambalunga.it

CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

martedì 24 aprile 2018

Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassiriya, 22 – Rimini

Multiplex Le Befane: Ex libris – The New York public library di Frederick Wiseman

Dal maestro del documentario Frederick Wiseman, un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento con 92 divisioni sparse per Manhattan, il Bronx e Staten Island.

Orario: 16.30-20.30 Ingresso: a pagamento Info: www.giomettirealestatecinema.it

martedì 24 aprile

Rimini, Piazza Cavour

Silent Party

Torna a Rimini la festa innovativa ad impatto acustico zero. Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 DJs, ed ognuno proporrà un genere diverso. L’impianto audio rimarrà spento, mentre i partecipanti potranno selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie consegnate, uno dei 3 canali disponibili. In collaborazione con i locali della Vecchia Pescheria. Ore 22.

Info e iscrizioni: www.eventbrite.it/e/biglietti-silent-party-rimini-vecchia-pescheria-mar-24-apr-45175138054

mercoledì 25 aprile 2018

Rimini, Piazzale Fellini

Carrozze a Rimini

Un raduno di carrozze in piazzale Fellini. Una serie di carrozze d’epoca provenienti da tutta Italia si metteranno in mostra e sfileranno a Marina centro per far rivivere al pubblico l’atmosfera dei tempi antichi. Al mattino sono previsti racconti sui vetturini di un tempo, mentre al pomeriggio si potrà assistere a dimostrazioni di ferratura dei cavalli. Due le sfilate, una alle 11.00 e una alle 16.00, con partenza da Piazzale Fellini, proseguendo su via Gioia, via destra del porto, via Perseo, viale Beccadelli, via Vespucci, piazzale Kennedy, lungomare Tintori e arrivo in Piazzale Fellini.

Info: 0541 670306 Associazione Zeinta di Borg

giovedì 26 aprile 2018

Cinema Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Amarcort: Il giro del mondo in 80 corti

2° tappa dei 10 viaggi alla scoperta del cinema come linguaggio universale.

Dopo aver sorvolato i cinque continenti in aereo e navigato per mare, quest’anno si viaggia in treno per raggiungere luoghi diversi, sparsi sul pianeta, dove poter vedere i migliori cortometraggi internazionali.

Nell’occasione, alle ore 21, sarà inaugurata la mostra che presenta Amarcort alla Biennale del Disegno di Rimini, all’interno del Circuito Open.

In esposizione i disegni originali, realizzati da Fabio Ceccarelli, che hanno rappresentato le 10 edizioni di Amarcort Film Festival esposti al Cinema Tiberio, dal 26 aprile al 30 giugno: ‘Amarcort Film Festival: 10 Edizioni in 10 Disegni’. Orario mostra: mercoledì, venerdì e sabato h. 20 – 21; domenica h. 14 – 8. Info: www.amarcort.it

giovedì 26 aprile 2018

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27

Officina Gambalunga – leggere, scrivere, creare.

Workshop e gruppi di lettura alla Biblioteca Gambalunga

Ultimo appuntamento con ‘Letture appassionate’. Laboratorio di lettura ad alta voce a cura di Lelia Serra

Ore 17- 19.30 Info: 0541704488 www.bibliotecagambalunga.it

27 aprile – 1° maggio 2018

RDS Stadium, Piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Campionato Nazionale Libertas di Ginnastica Ritmica

Tornano a svolgersi a Rimini i Campionati Nazionali di ginnastica ritmica con oltre 60 società provenienti da 13 regioni italiane e circa 1500 partecipanti. Organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas con la collaborazione del Centro Provinciale Libertas Salerno. All’interno si svolgerà l ‘Rhythmic Chore-Grafhy’, festa nazionale della coreografia.

Madrina della manifestazione sarà Veronica Bertolini, 5 volte campionessa italiana di Ginnastica Ritmica.

Orario: venerdì 27 aprile dalle 14.00 – sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio dalle 8.30

Ingresso libero Info: 0541 395698 (RDS Stadium); 06 8840527 – 06 8840588 Centro Nazionale Sportivo Libertas www.libertasnazionale.it

venerdì 27 aprile 2018

Rimini, Stadio dei Pirati

Campionato di Baseball A1 2018

Secondo incontro del campionato 2018: Rimini – Parma Clima (27 aprile)

Ore 20.30. Ingresso: 8 €; ridotto 5 € (over 65 e ragazzi dai 13 ai 16 anni). I ragazzi fino ai 12 anni entrano gratis. Info: www.baseballrimini.net

venerdì 27 aprile 2018

Rimini, teatro degli Atti, via Cairoli 42

la Dolce Confusione

Liberamente ispirato ad “8 ½” di Fellini, il Musical Produzione Birbanti, porta in scena una storia surreale che vuole far riflettere sui valori del cinema e dei suoi cosiddetti “eroi”. Il testo si pone a completamento di una trilogia che Alessandro Onorato, nei panni del protagonista, ha sviluppato nel corso degli ultimi tre anni, incentrata sullo stile di vita francese e sulle suggestioni poetiche che esso suscita nell’animo umano.

Ore 20.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

27 – 29 aprile 2018

Fiera di Rimini

Raduno religioso organizzato da Avvenimenti

27 – 30 aprile 2018

Palacongressi di Rimini

I segreti di Cristina

Seminario formativo di tecniche e manualità cosmetiche

Info: www.isegretidicristina.com

dal 28 aprile al 1° maggio 2018

Porto di Rimini, tra piazzale Boscovich, Club Nautico e parte della spiaggia libera

Just Play Rimini Sport Festival

Open day delle attività sportive rivolte ai più giovani.

Un evento coinvolgente ed innovativo che dà la possibilità a tutte le realtà sportive provinciali di presentarsi ai giovani affinchè prendano contatto con lo sport che più li affascina. Tutti avranno l’opportunità di provare sul campo le varie discipline con allenamenti e dimostrazioni pratiche. Durante le 4 giornate di questo festival dello Sport oltre alla possibilità per i ragazzi di provare i vari sport, le giornate saranno allietate da avvenimenti a sorpresa con campioni delle rispettive discipline. In quest’ottica, il giorno 29 aprile è prevista la grande festa dedicata alla Rimini Calcio per la conquista della serie C, alla quale parteciperanno giocatori, autorità sportive ed ospiti illustri.

Nell’area community si svolgeranno incontri, dibattiti, workshop, consentendo agli ospiti di assistere a seminari, conferenze e conoscere le novità tecniche di ogni disciplina.

L’evento ha come obiettivo quello di far conoscere le attività sportive divertendosi e giocando con i campioni. La manifestazione nasce da un progetto realizzato in sinergia dal Consorzio Rimini Porto in collaborazione con 14 società e associazioni sportive cittadine tra cui Rimini Calcio, Crabs basket Rimini, Rimini Baseball, Viserba Volley, Club Nautico, Circolo Tennis, Polisportiva Libertas, Biagini Boxe, Libera società Frisbe, Neri Bike, Umi No Tsuyosa, Uisp…. .

Orario: dalle ore 10, intera giornata Ingresso libero

sabato 28 e domenica 29 aprile 2018

Area Verde Casa Macanno, via Macanno 168 – Rimini

Tempus Malatesti. Festa storica medievale a Casa Macanno

Una festa storica ambientata nel Medioevo, pensata per i bambini e per il pubblico adulto. In queste giornate, i bambini potranno rivivere com’era un campo medievale, attraverso oggetti e manufatti della vita quotidiana, giochi, ingredienti naturali per le cure delle malattie. I partecipanti potranno ascoltare musica e degustare le specialità del chiosco. Non mancheranno il tiro con l’arco, lo spettacolo teatrale di combattimento e i laboratori per bambini a 4€.

Orario: sabato 28 dalle ore 14 e domenica 29 aprile dalle ore 12. Ingresso a offerta libera

Info: 335 1647617 www.facebook.com/areaverde.macanno/

domenica 29 aprile 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Follies. Rassegna dedicata al teatro dal West End di Londra in versione originale sottotitolata in inglese

Il leggendario musical di Stephen Sondheim, autore pluripremiato per i suoi musical, arriva per la prima volta sul palcoscenico del National Theatre.

Siamo a New York, 1971: c’è una festa sul palco del Weismann Theatre, prossimo alla demolizione. Trent’anni dopo il loro ultimo spettacolo le Ragazze Follies si ritrovano per un brindisi. Un trio di attrici di prim’ordine interpreta il gruppo delle magnifiche “Follies” in questa nuova produzione, con un cast di 37 elementi e un’orchestra di 12 musicisti.

Libretto di James Goldman – Musica e testi di Stephen Sondheim – Regia di Dominic Cooke

Con Imelda Staunton e Tracie Bennett. Prima visione assoluta in Italia

Ore 20.00 Ingresso: 10 €; ridotto: 8 € Info: 328 2571483

lunedì 30 aprile 2018

Rimini, Cinema Settebello

Novecento – Atto II di Bernardo Bertolucci

Ritorna il Cinema Ritrovato in grande stile con il restauro del film capolavoro di Bernardo Bertolucci Novecento – Atto II. Dal 1900 al secondo dopoguerra, la storia di due vite contrapposte e intrecciate del contadino (Gérard Depardieu) e del ricco latifondista (Robert De Niro) al centro di un poderoso e veemente affresco che va dal 1900 all’avvento del fascismo e si conclude con la Liberazione. Oltre al cast di alto livello, protagonista è il paesaggio della campagna parmense, esaltato dalla fotografia di Storaro.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: www.cinemasettebello.it

lunedì 30 aprile 2018

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Rassegna itinerante ‘Doc in Tour’: Più libero di prima

Continua la rassegna itinerante Doc in Tour al Cinema Settebello, con il documentario ‘Più libero di prima’.

Un film sulla storia di prigionia in India di Tomaso Bruno, o del come trovare la propria libertà nell’ingiustizia di un carcere in India.

Ore 21.00 Ingresso: 5€. Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

martedì 1 maggio 208

Rimini Parco Marecchia (XXV Aprile)

Marecchia Dream Fest

Un festival con tante band che si alterneranno sul palco allestito nel Parco Marecchia per una giornata, dove la musica, sotto la direzione artistica del Maestro Daniele Maggioli, sarà protagonista. Tra gli ospiti: @Bevano est, Andrea Amati, Marsch, Kaimani Distratti, Duo Bucolico (Special Guest) ecc.. A corollario stand gastronomici e area bimbi

Orario: dalle ore 12:00 alle ore 23:00 Info: www.facebook.com/events/370900496739252/

martedì 1° maggio 2018

via Oliveti – Rimini Miramare

Bau Bau Festival

Festa dedicata agli amici a quattro zampe

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Miramare il Bau Bau festival, alla sua 2a edizione.

Il primo Maggio sfileranno le categorie canine più originali insieme a quelle più tradizionali, con l’unico scopo di aiutare chi e’ meno fortunato. Il ricavato andrà’ infatti interamente al rifugio Ulmino di Montescudo, rifugio paradisiaco per cani disabili e anziani . Durante la giornata ci saranno stand di cibo e accessori per cani e gatti, associazioni animaliste, dimostrazioni di gioco e tanto altro.

Orario: dalle 10.00. Iscrizione per la sfilata 5 € Info: 327 7415174 miramaredamare@gmail.com

ALTRE MOSTRE

dal 21 aprile al 2 giugno 2018

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

Sironi e il contemporaneo: Mostra di pittura nell’ambito della Biennale del Disegno – Circuito Open

In occasione della Biennale del Disegno 2018, Augeo Art Space inaugura sabato 21 aprile la retrospettiva dedicata a Mario Sironi, uno tra i maggiori pittori italiani dello scorso secolo, fra gli iniziatori del movimento artistico del “Novecento”. Trentasette le opere esposte di Mario Sironi: trentaquattro disegni, matite, inchiostri, tempere e tre opere monumentali, che saranno affiancate da quelle di quattordici artisti contemporanei che hanno prescelto un’opera ciascuno cui ispirarsi per una propria composizione.

Orario: lunedì e domenica dalle 16 alle 19 – dal martedì al venerdì 10-12 / 16 -19. Ingresso libero Info: 0541 53720 www.biennaledisegnorimini.it

dal 26 aprile al 30 giugno 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

‘Amarcort Film Festival: 10 Edizioni in 10 Disegni’

Nell’ambito del Circuito Open della Biennale del Disegno, verrà presentata al Cinema Tiberio la mostra di Amarcort Film Festival.

L’esposizione raccoglie i disegni originali realizzati da Fabio Ceccarelli, che hanno rappresentato le 10 edizioni di Amarcort Film Festival.

Orario: mercoledì, venerdì e sabato: 20 – 21; domenica: 14 – 18. Ingresso libero Info: www.amarcort.it/

29 aprile – 1 maggio 2018

Rimini, Sala Palazzina Fellini

Un Mare di Creatività

Per il terzo anno consecutivo torna la mostra di hobbismo, collezionismo e modellismo, organizzata dal Gruppo Aquilonisti del Dopolavoro Ferroviario Rimini. Circa 40 espositori espongono i loro prodotti della fantasia e della creatività. Tantissime le curiosità tra costruzioni in legno, ceramiche, orologi di Leonardo da Vinci, aquiloni, attrezzi agricoli, le biciclette dei mestieri d’epoca, e poi modellini di antiche imbarcazioni dell’adriatico, aeromodellismo e tanti trenini dale vecchie locomotive a quelli di oggi. Un grande plasico sarà a disposizione dei bambini che potranno manovrare i treni in miniatura.

Orario: dalle 15.30 alle 19.30

fino a mercoledì 25 aprile 2018

Piazza Cavour, Rimini centro storico

Mostra PUMS. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Rimini

In Piazza Cavour è allestita la mostra del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Rimini. Un piano che orienta le scelte della mobilità urbana in senso sostenibile e programma gli interventi di sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto per i prossimi anni. Nella saletta di fianco all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune, è allestito uno spazio dedicato ai più piccoli, dal titolo “Il PUMS dei bimbi: La città che vorrei”, dove i bimbi possono descrivere, progettare, disegnare e colorare la città che vorrebbero. Sono previsti workshop tematici di approfondimento a cui i cittadini possono iscriversi sul sito di riferimento. Info: www.comune.rimini.it

fino al 30 maggio 2018

Hotel Duomo, via Giordano Bruno, 28 – Rimini centro storico

Double vision. Personale di Orio Geleng. Mostra di pittura all’hotel duoMo di Rimini

Espone a Rimini Orio Geleng, appartenente ad una lunga generazione di artisti, vero figlio d’arte, (discendente diretto dell’artista Otto Geleng; nipote di Rinaldo e figlio di Giuliano, pittori di scena nei film di Federico Fellini) non smentisce l’indole dell’artista proteso nell’espressione più sincera della propria interiorità.

Orario: tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00 Info: 0541 24215

VISITE GUIDATE

mercoledì 25 aprile 2018

Sala dell’Arengo, Piazza Cavour – Rimini centro storico

Caravaggio Experience: Visita guidata familyfriendly

In occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, visite guidate per le famiglie con bambini che intendono partecipare alla mostra Caravaggio Experience, ospitata a Rimini nella Sala dell’Arengo di piazza Cavour. L’ incontro è previsto 10 minuti prima dell’inizio della visita all’esterno dell’Arengo. Il costo è di € 15 a partecipante a partire dai 6 anni. Per i bambini di età compresa fra i 4 e 6 anni, la tariffa è di €10, il secondo fratello €12 (a partire dai 6 anni). Il prezzo comprende il biglietto di prenotazione e visita guidata alla mostra Caravaggio Experience di un’ora circa ed è effettuabile solo in lingua italiana.

3 fasce orarie: 10.00; 11.00; 12.00. 8 partecipanti a gruppo. Prenotazioni da effettuare possibilmente entro il 22 aprile

Info: 340 2746740 www.facebook.com/GuidaTuristicaRimini/

mercoledì 25 aprile; dal 1° al 3 giugno 2018

Appuntamento all’Arco d’Augusto, Rimini centro storico

Alla scoperta di Rimini per la Festa della Liberazione e della Repubblica

Visite guidate con Guidopolis per scoprire le meraviglie della città, anche quelle più nascoste: dall’Arco di Augusto al Tempio Malatestiano, con le sue preziose testimonianze architettoniche ed artistiche, alla Domus del Chirurgo, sino ad arrivare le bi-millenario Ponte di Tiberio, varco di accesso al suggestivo Borgo di san Giuliano, con la Chiesa dedicata all’omonimo martire.

Orario: 15.30 Ingresso: 8 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni + 2 € a persona per ingresso al Museo della Città (gratuito per under 18)

Info: 328.9439658 ( Eleonora), 380.1770135 ( Jenny), 329.2740433 ( Marco) www.guidopolis.com

domenica 29 aprile 2018

Chiesa di S. Giovanni Battista (incontro), via XX settembre, 87 – Rimini centro

Rimini Città Caravaggesca. Alla scoperta della pittura di Guido Cagnacci e del Centino

In occasione della mostra “Caravaggio Experience” al Palazzo del Podestà di Rimini, Discover Rimini dedica una domenica pomeriggio alla scoperta di interessanti dipinti del Seicento realizzati da Guido Cagnacci e da Giovan Francesco Nagli detto il Centino, presenti in città, appartenenti al filone del naturalismo caravaggesco. Il percorso guidato, condotto dalla storica dell’arte Michela Cesarini, partirà dalla chiesa di San Giovanni Battista, custode del magnifico dipinto con l’Estasi di Santa Teresa d’Avila, per poi raggiungere il Museo della Città, dove si ammireranno interessanti quadri del Cagnacci e del Centino.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Incontro alle ore 16.30. Costo: 10 € a persona (il costo è comprensivo di biglietto di ingresso al Museo della Città) ridotto: sconto di 1 € con Romagna visitcard e Riminicittamica Info: www.discoverrimini.com

ogni venerdì dal 28 aprile al 15 luglio 2018

Appuntamento all’Arco d’Augusto, Rimini centro storico

Visita guidata alla Biennale del Disegno e al centro storico con Guidopolis

Visita guidata al percorso sensoriale che abbraccia le varie discipline artistiche del nostro patrimonio culturale: pittura, disegno, illustrazione, grafica, all’interno di magiche cornici, come il Museo della Città, Castel Sismondo, Far (Piazza Cavour). E’ questa la terza Biennale del Disegno Rimini, dal titolo “Visibile e Invisibile. Desiderio e passione”, che ripercorre anche vicende biografiche di alcuni dei più noti artisti e cineasti, come il Guercino e Federico Fellini.

A completare la visita, una passeggiata tra le vie del centro storico, nei luoghi e nelle piazzette permeate dallo spirito del tempo moderno: dal Cinema-Teatro Fulgor, da poco ritornato sotto i riflettori, la cui memoria è legata al celeberrimo regista Federico Fellini, al pittoresco borgo San Giuliano, con i suoi murales.

Ore 16.15. A pagamento. Partenza con un minimo di 10 persone. Info: 380.1770135 www.guidopolis.com

Tutto l’anno

Rimini, Museo della Città, via Tonini 1

Domus in fabula – Visite guidate

Dopo duemila anni è possibile ammirare nel centro storico di Rimini il complesso archeologico denominato ‘la domus del chirurgo’. Una piccola Pompei nel cuore della città che ha conquistato fama internazionale per i materiali rinvenuti unici al mondo. Proprio in questo ambiente è stato scoperto un eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il più ricco mai giunto dall’antichità, ora in mostra nell’adiacente Museo della Città. E poi il palazzo bizantino dalle grandi sale con mosaici policromi e i resti delle strutture abitative e sepolcrali di epoca medievale, fino ai segni dell’età moderna. Sulla Domus romana, al fine di salvaguardarne la conservazione e per permetterne la visita al pubblico, è stata costruita una copertura in vetro e acciaio. Le visite guidate, accompagnati da uno degli assistenti del medico “Eutyches”, permetteranno a grandi e piccoli di scoprire angoli insoliti della Domus e aneddoti delle vita del medico che vi abitava. Inoltre, nelle sale del Museo della Città di Rimini è possibile visitare la riproduzione della taberna medica ed ammirare l’intero strumentario chirurgico. Una volta all’interno del museo, infatti, è possibile continuare il percorso museale autonomamente per scoprire le opere della scuola riminese del Trecento e tanti altri tesori d’arte.

Orario visite guidate: sabato e domenica alle ore 16. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso. É richiesta la prenotazione.

Apertura Museo e Domus: da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; domenica e festivi 10-19; lunedì chiuso. L’ingresso al Museo e alla Domus del chirurgo è gratuito il mercoledì e ogni prima domenica del mese.

Ingresso: 7 € – incluso ingresso al Museo e alla Domus; bambini gratis fino a 7 anni. Tariffe cumulative: 15 € biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Info e prenotazione: 0541 793851 museodellacitta@atlantide.net

Tutto l’anno

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga. Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca civica

La Biblioteca Gambalunga, offre l’opportunità di visitare le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse storico culturale.

Orario: lunedì – venerdì: dalle 8.00 alle 19.00, il sabato: dalle 8.00 alle 13.00

Ingresso: per le visite guidate è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail riportato. Se non ci sono altre iniziative in corso, si accettano anche visitatori occasionali che verranno accompagnati nelle sale antiche dal personale disponibile.

L’ingresso è limitato a 10 persone alla volta.

Info: 0541704486 gambalunghiana@comune.rimini.it www.bibliotecagambalunga

al mercoledì

Ritrovo all’Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Visite guidate: Rimini Romana

Una passeggiata tra i monumenti, gli edifici, le piazze per scoprire la vita e le abitudini e le curiosità dall’epoca romana, 2000 anni fa, con piccole incursioni in dialetto riminese. Le visite sono su prenotazione.

Orario: alle ore 10, 15 e 21 Costo: € 8 da 3 persone in poi; fino a 2 partecipanti € 10 a persona

Info e prenotazione: 333 4844496 cristiansavioli@libero.it

al giovedì

Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Visite guidate: San Leo, un borgo, un mito scolpito nella viva pietra

I segni dell’uomo (e della natura) impressi nella roccia fin dall’epoca preistorica. Luoghi aspri e affascinanti che hanno visto il passaggio di Dante, San Francesco, Cagliostro. Paesaggi da ammirare in profondità, chiese millenarie, un severo castello, altari sacrificali preistorici dimenticati dal tempo, vicoli e angoli pieni di poesia. San Leo è un paese fatto di pietre appoggiato sulla pietra a cui è totalmente legato il suo destino… è come se galleggiasse su un’enorme zattera rocciosa.

Ogni partecipante viaggia con mezzo proprio, da piazzale Arturo Toscanini fino al parcheggio ‘Quattro venti’ di San Leo, da cui si prosegue a piedi. Le visite sono su prenotazione

Orario: due turni ( a scelta): 8.30 – 14.00. Costo: Fino a due partecipanti € 10; da tre in poi € 8 a persona; € 5 dai 6 ai 14 anni + costo per eventuale ingresso alla Rocca di San Leo

Info: 333 4844496 cristiansavioli@libero.it

al venerdì

Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Visite guidate nel Borgo San Giuliano: l’antico borgo vicino al Ponte di Tiberio

Una passeggiata tra stradine dall’atmosfera medievale, murales e storie felliniani, di marinai e pescatori, strizzando l’occhio all’immancabile Ponte di Tiberio, il ponte Romano, con un omaggio alla lingua popolare: il dialetto. L’iniziativa è su prenotazione.

Orario turni: 10, 15 e 21 Costo: dalle 3 persone in poi € 8 a persona; con 2 persone € 10 a persona

Info e prenotazione: 333 4844496 cristiansavioli@libero.it

al sabato

Ritrovo in piazzale Kennedy

Rimini…Amarcord

Un percorso lungo la pista ciclabile che porta a visitare l’Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, la Piazza Tre Martiri, l’Arco d’Augusto per poi tornare verso il mare. Durante il percorso racconti di vita, poesie dialettali, foto d’epoca e l’immancabile Federico Fellini. Le visite sono su prenotazione.

Ore 21. Costo: € 8 da 3 persone in poi; fino a 2 partecipanti € 10 a persona.

Info e prenotazione: 333 4844496 cristiansavioli@libero.it

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia Parkrun. Corse cronometrate gratuite

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza.

Rritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio. Info: www.parkrun.it/marecchia/

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399