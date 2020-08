Potenziamento aeroporto Rimini-San Marino, segretario Gatti incontra ministra De Micheli

Il Segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San Marino ha incontrato al Meeting di Rimini il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Sul tavolo, il rafforzamento dell’infrastruttura aereoportuale italo-sammarinese e la promessa di un incontro a Roma nell’immediato futuro.

In occasione della terza giornata del Meeting di Rimini 2020 Special Edition, il Segretario di Stato Marco Gatti ha partecipato all’incontro “Mobilità e Turismo: settori in trasformazione”, con relatori Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Sergio Emidio Bini, Assessore al Turismo Regione Friuli Venezia Giulia, Andrea Corsini, Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna e Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Italiano.

Introdotti da Emmanuele Forlani, Direttore della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, i partecipanti hanno stilato un lucido quadro della mobilità nazionale post Covid-19 e tracciato le possibili direzioni del futuro. Due le linee guida: la mobilità sostenibile, la progettualità infrastrutturale come volano di sviluppo. L’esempio più incalzante è quello della linea ad alta velocità Bari-Napoli, che garantirà un impatto sul PIL nazionale di oltre un punto percentuale e 20 mila nuovi posti di lavoro per i territori che toccherà nel suo percorso.

Intervenuta sull’argomento, il Ministro De Micheli ha ricordato come “le sfide che ci attendono nel futuro prossimo appartengono a due ordini di idee: ripensare la mobilità nazionale con le regole di prevenzione che il virus ci impone e allo stesso tempo garantire quegli investimenti infrastrutturali di cui il Paese necessita per il suo sviluppo. Per questo, abbiamo deciso di investire oltre 200 miliardi di € nei prossimi 20 anni nel progetto Italia Veloce, che donerà a tutto il territorio italiano una grande struttura ferroviaria ad alta velocità. Come ha detto Mario Draghi in apertura di questo evento, dobbiamo ‘meravigliare i giovani’: per farlo, c’è bisogno di progettualità a ampio raggio. Il mondo sta cambiando, ma continueremo a muoverci”.

A margine dell’incontro il Segretario Marco Gatti ha incontrato in forma riservata la De Micheli, proponendo e ottenendo un incontro nei prossimi mesi a Roma con il fine di potenziare le attività dell’Aeroporto Internazionale Federico Fellini.