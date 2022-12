Prima tappa Tour de France Firenze-Rimini, Bonaccini: “Siamo a buon punto”

“Siamo a buon punto, speriamo che il sogno diventi realtà. Perché il Tour de France non è mai partito dall’Italia, non ha mai avuto tappe in Italia che non fossero sconfinamenti in Piemonte. Ci siamo messi insieme a Firenze, la proposta è quella di partire da Firenze e arrivare a Rimini con la prima tappa”.

Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini a “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento. “Abbiamo proposto un calendario che vedrebbe partire le prime tappe tra Firenze, l’Emilia Romagna e il Piemonte – ha annunciato Bonaccini – Ci spero proprio. Il Tour è il terzo avvenimento sportivo più seguito al mondo, e poi il ciclismo è anche una grande festa popolare. Promuove tutto il territorio”.

(Agenzia DIRE)