Provincia di Rimini verso il Festival della cultura tecnica: quarta edizione

La Provincia di Rimini organizza la Quarta edizione del Festival della cultura tecnica. Si tratta di un cartellone di eventi che hanno come comune obiettivo la valorizzazione della cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita, rinnovamento culturale, sociale ed economico.

Il festival si svolgerà in una versione ibrida con incontri e iniziative in presenza e on line, promossi per sottolineare il valore dell’istruzione e della formazione tecnica, tecnologica e scientifica con uno sguardo al Goal 4 dell’Agenda 2030: Istruzione di qualità equa e inclusiva.

Scuole, Enti Locali, Enti di formazione, imprese, associazioni, terzo settore, mondo della ricerca e dell’innovazione e, in generale, tutti i soggetti del territorio che condividono questo obiettivo, sono invitati a segnalare propri eventi e iniziative affinché siano inseriti nel Festival 2021 compilando il modulo al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdciuwHof0wNpg_KIymniKvbNq7xyx2DtLYtbYxwG8EQDHPyw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1LgmxlpWWU4ssQfft7qpnpei9Xl3AFi0mtPU3IEKrWC5eOzMyZs2Y9aWg

Il modulo dovrà essere compilato e inviato, completo con tutte le informazioni e gli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 15 settembre 2021.

Si specifica al riguardo che gli eventi, per poter essere inseriti nel cartellone:

– dovranno collocarsi nel periodo dal 20/10/2021 al 16/12/2021;

– dovranno riguardare tematiche di tipo tecnico e/o scientifico, nel quadro dei seguenti obiettivi generali:

– far conoscere e valorizzare tutti i canali e indirizzi dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale;

– promuovere una maggiore consapevolezza delle connessioni tra il fare e il pensare e l’importanza della tecnica e della scienza nelle nostre vite. Dovranno inoltre:

– valorizzare il raccordo tra sistema educativo-formativo, sistema produttivo, enti locali e tutti i soggetti del territorio, per uno sviluppo delle comunità che sia insieme sociale, culturale, economico;

– dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori provinciali rispetto ai temi suddetti;

– dare visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati da tutti gli attori locali rispetto ai temi suddetti sul tema centrale di questa edizione cioè i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Gli eventi proposti dovranno essere aperti al pubblico e gratuiti; è possibile inserire eventi riservati a particolari categorie di destinatari (es. insegnanti, studenti di specifiche classi o fasce di età, imprese, ecc..) indicando l’opzione nel modulo di richiesta.

È possibile proporre iniziative da fruire a distanza, in presenza o con formule miste. In fase di realizzazione, tutte le iniziative dovranno in ogni caso tener conto delle norme di distanziamento sociale per la pandemia Covid-19 che saranno presenti nel periodo di attuazione del Festival.

Per informazioni:

Damiana Bertozzi d.bertozzi@provincia.rimini.it

Provincia di Rimini tel. 0541 716367

Claudia Gugnelli gugnellic@irecoop.it

IRECOOP tel. 0541 792945

www.festivalculturatecnica.it

er.festivalculturatecnica.it

www.facebook.com/groups/festivalculturatecnicarimini